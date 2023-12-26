16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Самарцев приглашают встретить Новый год на выставке "Россия"

Читали 15

Отпраздновать Новый год всей большой страной смогут посетители международной выставки-форума "Россия". На ней представлен каждый регион от Калининграда до Камчатки. Праздничные концерты, фестивали, мастер-классы и ледовые шоу ждут гостей на ВДНХ.

Обязательно стоит заглянуть на стенд Самарской области - здесь в эти предпраздничные дни и в новогодние каникулы жители и гости Москвы смогут принять участие в конкурсах и викторинах, узнать больше о достижениях и туристическом потенциале нашего региона и получить возможность выиграть автомобиль.

"Выставка "Россия" - это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона. Думаю, всем нам нужно поблагодарить за эту идею и ее блистательное воплощение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с Самарской областью, захотели к нам приехать кто-то впервые, а кто-то - вновь и вновь и остаться на самарской земле. Самарского сердца хватит на всех", - отмечал в День Самарской области на выставке-форуме "Россия" губернатор Дмитрий Азаров, представляя регион.

Рассказываем, что еще нужно успеть посетить перед Новым годом и сразу после него на выставке "Россия".

"Праздничные дни - это замечательная возможность прийти к нам всей семьей или компанией друзей, и провести на ВДНХ очень насыщенное событиями и продуктивное время, узнав немало нового о том, как живет и развивается наша страна. Мы делаем программу работы Выставки на этот период еще более плотной, чтобы буквально в каждую минуту ее работы происходили какие-то события, действовали мастер-классы или тренинги, шли встречи с интересными людьми и концерты", - отметила заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Каждый выходной день с 26 по 31 декабря, а затем с 3 по 8 января, гости выставки "Россия" могут познакомиться с Дедами Морозами из разных регионов нашей страны - культура народов России насчитывает 18 зимних волшебников. Якутские Чысхаан и Эхээ Дьыл, чувашский Хель Мучи и Йушто Кугыза из Марий Эл и другие национальные новогодние персонажи расскажут детям о традициях празднования, отправят их на волшебный квест с подарками и устроят праздничные шествия.
Дата: 3 - 8 января, 13 - 14 января.
Место проведения: от павильона № 75 до главного входа ВДНХ, до главной елки и обратно до павильона № 75.

Всех гостей выставки в новогодние праздники будут встречать любимые персонажи мультфильмов. Организатором веселья под названием "Россия - страна героев" выступит Движение Первых. Найти героев любимых мультфильмов на территории ВДНХ можно уже сегодня, а развлекать гостей они будут до конца новогодних каникул.
Дата: 26 - 31 декабря, 3 - 8 января. Всего по три двухчасовых сеанса в день.

Проект "Пятницы на ВДНХ", в рамках которого проводятся тематические вечеринки с популярными артистами. 29 декабря пройдет вечеринка "Техно медведи" с выступлением ВИА "Пролетарское танго".
Дата: 29 декабря с 19:00 до 21:00
Место проведения: главная сцена ВДНХ.

Тематические световые шоу.
Дата: каждый день с 18:00 до 22:00
Место проведения: в павильонах Движения Первых и "Россия - страна возможностей", "Умные финансы", "Слово".

В павильоне № 48 открыта фермерская ярмарка, а в павильоне № 75 - "Универмаг", где представлена продукция производителей со всей страны.
Дата: ежедневно
Место проведения: павильон № 48, павильон № 75.

В рамках проекта "Елки России" с 30 декабря по 8 января будут проведены мастер-классы по росписи и изготовлению кукол и игрушек, киноклубы, лекции и творческие встречи с художниками. 1 декабря разом зажглись 360 тысяч огней на 90 елках, деревья украшены с использованием наиболее ярких элементов народных художественных промыслов, ремесел, наследия и достояния всех уголков РФ. Ели декорированы уникальным дизайном титулованных флористов-дизайнеров проекта "Елки России". После завершения выставки ели будут высажены возле ВДНХ.
Дата: ежедневно
Место проведения: главная аллея ВДНХ.

Яркая новогодняя программа запланирована и на территории комплекса "Ново-Простоквашино" - это прототип современной деревни со школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом, рыбалкой и даже парком культуры и отдыха. В рамках новогодних активностей там уже начала работу резиденция Деда Мороза, а также стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба с добавлением цукатов, орехов, пряностей.
Дата: ежедневно
Место проведения: мастер-классы начинаются в 11:00, 14:00 и 17:00 Записаться на них можно на стойке регистрации, а также через приложение "Есть свое".

С 26 декабря начнет свою работу фестиваль ледяных скульптур, который продлится месяц. Во время фестиваля будут созданы 10 ледяных скульптур, отражающих знаковые события современной истории России и достижения в различных сферах. Каждая скульптура будет снабжена табличкой с исторической справкой и цветной подсветкой в вечернее время. Гости выставки смогут не только наблюдать за созданием фигур профессиональными скульпторами, но и сами попробовать свои силы в резке по льду на площадке для мастер-классов.
Дата: 26 декабря - 24 января
Метро проведения: уличное пространство у Главного входа на ВДНХ.

На главной сцене ВДНХ пройдет новогодний концерт. Торжественная встреча Нового года начнется в 14:30 и будет включать в себя празднование прихода 2024 года в каждый из часовых поясов России. Первым станет Новый год для Чукотки и Камчатки в 15:00 по московскому времени, а последним - празднование в Калининградской области в 01:00.
Зрители увидят выступления группы "PIZZA", NILETTO, группы "Дискотека Авария", МакSим, Юлии Паршуты, группы RASA, известной кавер-группы Orlov Band и других. Кроме того, весь день на площадке перед главной сценой будет проходить новогодний квест, где можно будет выиграть памятные призы.
Дата: 31 декабря - 1 января с 14:00
Место проведения: главная сцена ВДНХ.

Новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" пройдет на катке ВДНХ. В нем примут участие звезды ледовой арены, которые выступят под инструментальные партии балета "Щелкунчик" Чайковского.
Дата: 29 декабря - 14 января
Место проведения: каток ВДНХ.

Любителям академической музыки будет интересен большой симфонический концерт в исполнении Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Произведения классиков исполнят лауреаты международных конкурсов.
Дата: 7 января
Место проведения: павильон № 75 (в большом конференц-зале).

На выставке пройдут концерты от "ВК Музыка". На них выступят не только отечественные звезды, но и начинающие артисты и диджеи. 3 января выступят DJ Грув (19:00 - 20:30) и LʼOne (20:30 - 21:30), а 6 января Swanky Tunes (19:00 - 20:30) и Mary Gu (20:30 - 21:30)
Дата: 3 и 6 января

Детей и взрослых порадует своим присутствием главный герой зимнего праздника - Дед Мороз. Гостей ждут тематические мероприятия, театрализованные шоу, поздравление от новогоднего волшебника, и все это на фоне самых красивых елок, символизирующих все регионы нашей страны.
Дата: 3-7 января с 10:00 до 22:00
Метро проведения: уличное пространство.

3-4 января на ВДНХ станут временем проведения Дня Хохломы - посетителей ждут мастер-класс по хохломской росписи, просмотр документального фильма о Золотой Хохломе и лекция о ее истории и настоящем. А 6-7 января будут посвящены Семеновской матрешке. В это время пройдут мастер-классы по росписи одного из символов России и других деревянных изделий, показ документального фильма и творческая встреча с художником.
Дата: День Хохломы 3-4 января с 11:00 до 18:00;
День Семеновской матрешки 6-7 января с 11:00 до 18:00
Место проведения: зона культурных проектов в павильоне № 75.

Во время школьных каникул будет работать фестиваль "Русская зима", который превратит территорию у конного клуба ВДНХ в настоящую зимнюю сказку - этому помогут сказочные герои от Снегурочки, Емели и Бабы Яги до Снежной Королевы, Щелкунчика и Змея Горыныча. Гостей ждут катание на печи, игра в "Царь горы" и в снежки, а также выступления музыкантов.
Дата: 3 - 8 января, а также 13 - 14 января, с 12:00 до 18:00, технический перерыв - с 14:00 до 15:00
Место проведения: конный клуб.

Парад Дедов Морозов.
Дата: 26-31 декабря; 3-8 января; 13-14 января
Место проведения: уличное пространство ВДНХ.

"Универмаг" приглашает гостей выставки на мастер-классы. 27 декабря - в День Тульской области - мастерица из этого региона покажет гостям Выставки технику создания уникального белевского кружева. Занятие завершится дегустацией белевской пастилы. Также гости Выставки ознакомятся с процессом приготовления тульского пряника.
Дата: 27 декабря
Место проведения: "Универмаг", павильон № 75.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.  Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Версия для печати

Новости

Назад. 26 декабря 2023
Под Самарой рыбак провалился в промоину на Волге
Самарцев приглашают встретить Новый год на выставке "Россия"
Программы обучения руководителей и сотрудников от ВСК Университет признаны лучшими в 2023 году
БК "Самара" проиграл УНИКС - 61:81
70 пьяных водителей остановили за три дня в Самарской области

В России и мире

Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

В Самаре ребенок получил перелом позвоночника на ступенях школы

О ЧП сообщила в соцсетях представитель Союза журналистов Ирина Проскурина. Она пишет, что сейчас находится в больнице с ребенком. Судя по содержанию поста, школьник пострадал на территории учебного учреждения.

Кошелек

Как выбрать кухонный миксер в 2023 году?

Любите печь торты, блины и другую выпечку? Тогда без миксера не обойтись. Но как же выбрать данный электроприбор, на какие характеристики нужно обращать внимание? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру Сергей Геннадьевич Котов.

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

В связи с коммунальной аварией в Красноглинском районе возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки соблюдения требований законодательства об электроэнергетике.

Он и она