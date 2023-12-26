Самарцев приглашают встретить Новый год на выставке "Россия"

Отпраздновать Новый год всей большой страной смогут посетители международной выставки-форума "Россия". На ней представлен каждый регион от Калининграда до Камчатки. Праздничные концерты, фестивали, мастер-классы и ледовые шоу ждут гостей на ВДНХ.

Обязательно стоит заглянуть на стенд Самарской области - здесь в эти предпраздничные дни и в новогодние каникулы жители и гости Москвы смогут принять участие в конкурсах и викторинах, узнать больше о достижениях и туристическом потенциале нашего региона и получить возможность выиграть автомобиль.

"Выставка "Россия" - это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона. Думаю, всем нам нужно поблагодарить за эту идею и ее блистательное воплощение нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей познакомились с Самарской областью, захотели к нам приехать кто-то впервые, а кто-то - вновь и вновь и остаться на самарской земле. Самарского сердца хватит на всех", - отмечал в День Самарской области на выставке-форуме "Россия" губернатор Дмитрий Азаров, представляя регион.

Рассказываем, что еще нужно успеть посетить перед Новым годом и сразу после него на выставке "Россия".

"Праздничные дни - это замечательная возможность прийти к нам всей семьей или компанией друзей, и провести на ВДНХ очень насыщенное событиями и продуктивное время, узнав немало нового о том, как живет и развивается наша страна. Мы делаем программу работы Выставки на этот период еще более плотной, чтобы буквально в каждую минуту ее работы происходили какие-то события, действовали мастер-классы или тренинги, шли встречи с интересными людьми и концерты", - отметила заместитель генерального директора АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Каждый выходной день с 26 по 31 декабря, а затем с 3 по 8 января, гости выставки "Россия" могут познакомиться с Дедами Морозами из разных регионов нашей страны - культура народов России насчитывает 18 зимних волшебников. Якутские Чысхаан и Эхээ Дьыл, чувашский Хель Мучи и Йушто Кугыза из Марий Эл и другие национальные новогодние персонажи расскажут детям о традициях празднования, отправят их на волшебный квест с подарками и устроят праздничные шествия.

Дата: 3 - 8 января, 13 - 14 января.

Место проведения: от павильона № 75 до главного входа ВДНХ, до главной елки и обратно до павильона № 75.

Всех гостей выставки в новогодние праздники будут встречать любимые персонажи мультфильмов. Организатором веселья под названием "Россия - страна героев" выступит Движение Первых. Найти героев любимых мультфильмов на территории ВДНХ можно уже сегодня, а развлекать гостей они будут до конца новогодних каникул.

Дата: 26 - 31 декабря, 3 - 8 января. Всего по три двухчасовых сеанса в день.

Проект "Пятницы на ВДНХ", в рамках которого проводятся тематические вечеринки с популярными артистами. 29 декабря пройдет вечеринка "Техно медведи" с выступлением ВИА "Пролетарское танго".

Дата: 29 декабря с 19:00 до 21:00

Место проведения: главная сцена ВДНХ.

Тематические световые шоу.

Дата: каждый день с 18:00 до 22:00

Место проведения: в павильонах Движения Первых и "Россия - страна возможностей", "Умные финансы", "Слово".

В павильоне № 48 открыта фермерская ярмарка, а в павильоне № 75 - "Универмаг", где представлена продукция производителей со всей страны.

Дата: ежедневно

Место проведения: павильон № 48, павильон № 75.

В рамках проекта "Елки России" с 30 декабря по 8 января будут проведены мастер-классы по росписи и изготовлению кукол и игрушек, киноклубы, лекции и творческие встречи с художниками. 1 декабря разом зажглись 360 тысяч огней на 90 елках, деревья украшены с использованием наиболее ярких элементов народных художественных промыслов, ремесел, наследия и достояния всех уголков РФ. Ели декорированы уникальным дизайном титулованных флористов-дизайнеров проекта "Елки России". После завершения выставки ели будут высажены возле ВДНХ.

Дата: ежедневно

Место проведения: главная аллея ВДНХ.

Яркая новогодняя программа запланирована и на территории комплекса "Ново-Простоквашино" - это прототип современной деревни со школой, поликлиникой, фермой, агрохолдингом, рыбалкой и даже парком культуры и отдыха. В рамках новогодних активностей там уже начала работу резиденция Деда Мороза, а также стартовала серия ежедневных мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба с добавлением цукатов, орехов, пряностей.

Дата: ежедневно

Место проведения: мастер-классы начинаются в 11:00, 14:00 и 17:00 Записаться на них можно на стойке регистрации, а также через приложение "Есть свое".

С 26 декабря начнет свою работу фестиваль ледяных скульптур, который продлится месяц. Во время фестиваля будут созданы 10 ледяных скульптур, отражающих знаковые события современной истории России и достижения в различных сферах. Каждая скульптура будет снабжена табличкой с исторической справкой и цветной подсветкой в вечернее время. Гости выставки смогут не только наблюдать за созданием фигур профессиональными скульпторами, но и сами попробовать свои силы в резке по льду на площадке для мастер-классов.

Дата: 26 декабря - 24 января

Метро проведения: уличное пространство у Главного входа на ВДНХ.

На главной сцене ВДНХ пройдет новогодний концерт. Торжественная встреча Нового года начнется в 14:30 и будет включать в себя празднование прихода 2024 года в каждый из часовых поясов России. Первым станет Новый год для Чукотки и Камчатки в 15:00 по московскому времени, а последним - празднование в Калининградской области в 01:00.

Зрители увидят выступления группы "PIZZA", NILETTO, группы "Дискотека Авария", МакSим, Юлии Паршуты, группы RASA, известной кавер-группы Orlov Band и других. Кроме того, весь день на площадке перед главной сценой будет проходить новогодний квест, где можно будет выиграть памятные призы.

Дата: 31 декабря - 1 января с 14:00

Место проведения: главная сцена ВДНХ.

Новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" пройдет на катке ВДНХ. В нем примут участие звезды ледовой арены, которые выступят под инструментальные партии балета "Щелкунчик" Чайковского.

Дата: 29 декабря - 14 января

Место проведения: каток ВДНХ.

Любителям академической музыки будет интересен большой симфонический концерт в исполнении Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Произведения классиков исполнят лауреаты международных конкурсов.

Дата: 7 января

Место проведения: павильон № 75 (в большом конференц-зале).

На выставке пройдут концерты от "ВК Музыка". На них выступят не только отечественные звезды, но и начинающие артисты и диджеи. 3 января выступят DJ Грув (19:00 - 20:30) и LʼOne (20:30 - 21:30), а 6 января Swanky Tunes (19:00 - 20:30) и Mary Gu (20:30 - 21:30)

Дата: 3 и 6 января

Детей и взрослых порадует своим присутствием главный герой зимнего праздника - Дед Мороз. Гостей ждут тематические мероприятия, театрализованные шоу, поздравление от новогоднего волшебника, и все это на фоне самых красивых елок, символизирующих все регионы нашей страны.

Дата: 3-7 января с 10:00 до 22:00

Метро проведения: уличное пространство.

3-4 января на ВДНХ станут временем проведения Дня Хохломы - посетителей ждут мастер-класс по хохломской росписи, просмотр документального фильма о Золотой Хохломе и лекция о ее истории и настоящем. А 6-7 января будут посвящены Семеновской матрешке. В это время пройдут мастер-классы по росписи одного из символов России и других деревянных изделий, показ документального фильма и творческая встреча с художником.

Дата: День Хохломы 3-4 января с 11:00 до 18:00;

День Семеновской матрешки 6-7 января с 11:00 до 18:00

Место проведения: зона культурных проектов в павильоне № 75.

Во время школьных каникул будет работать фестиваль "Русская зима", который превратит территорию у конного клуба ВДНХ в настоящую зимнюю сказку - этому помогут сказочные герои от Снегурочки, Емели и Бабы Яги до Снежной Королевы, Щелкунчика и Змея Горыныча. Гостей ждут катание на печи, игра в "Царь горы" и в снежки, а также выступления музыкантов.

Дата: 3 - 8 января, а также 13 - 14 января, с 12:00 до 18:00, технический перерыв - с 14:00 до 15:00

Место проведения: конный клуб.

Парад Дедов Морозов.

Дата: 26-31 декабря; 3-8 января; 13-14 января

Место проведения: уличное пространство ВДНХ.

"Универмаг" приглашает гостей выставки на мастер-классы. 27 декабря - в День Тульской области - мастерица из этого региона покажет гостям Выставки технику создания уникального белевского кружева. Занятие завершится дегустацией белевской пастилы. Также гости Выставки ознакомятся с процессом приготовления тульского пряника.

Дата: 27 декабря

Место проведения: "Универмаг", павильон № 75.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.