Под Самарой рыбак провалился в промоину на Волге

74-летний мужчина упал в промоину около водозабора пос. Гранный в 70 м от берега.
В 7:59 к нему на помощь выехал аэроглиссер "Север". Через 20 минут рыбака подняли на борт. Мужчина получил сильное переохлаждение.
Во вторник, 26 декабря, в районе Новокуйбышевск на Волге под лед провалился рыбак. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
74-летний мужчина упал в промоину около водозабора пос. Гранный в 70 м от берега.
В 7:59 к нему на помощь выехал аэроглиссер "Север". Через 20 минут рыбака подняли на борт. Мужчина получил сильное переохлаждение.