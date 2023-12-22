22.12.2023 13:41 Читали 17

Для многих россиян новогодние 10-дневные выходные давно стали прекрасным поводом для дополнительного отпуска. В это время часть сограждан отправляется в путешествие. Исследование Страхового Дома ВСК выявило топ-5 заграничных стран, которые планирует посетить большинство российских туристов в начале 2024 года.

Неоспоримым лидером туристических направлений стала Азия. Абсолютное большинство российских граждан для отдыха выбирают страны Дальнего и Ближнего Востока. Так, 27% путешественников отправятся на курорты солнечного Таиланда. Туда преимущественно едут семьи с детьми или молодые пары. Причем 72% поклонников тайской культуры — представительницы прекрасного пола.

16% и 15% туристов поедут в ОАЭ и Турцию соответственно. Первое направление выбирают в основном семьи с одним или двумя детьми, второе — семейные пары без детей. 12% путешественников проведут праздники в Китае — это в большей степени семьи без детей и молодые неженатые пары. Еще 10% искателей приключений встретят Новый год в Азербайджане: поездки на Южный Кавказ выбирают преимущественно компании друзей.

Среди тех, кто предпочитает провести новогодний отпуск за границей, женская доля преобладает над мужской — 62% против 38%. Представители сильного пола отдают предпочтение поездкам по России: в путешествиях по родным землям количество мужчин примерно вдвое превосходит число женщин.