21.12.2023 15:34 Читали 26

Серия региональных бизнес-мероприятий для HR-директоров "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса", которая в течение 2023 года была организована Страховым Домом ВСК, стала лауреатом премии "Лучшее для России. Развитие регионов-2023". Инициатива ВСК отмечена в номинации "Событийный проект года" в категории "Бизнес и сервис: HR".

На протяжении 2023 года Страховой Дом ВСК провел около 30 встреч и форумов для более чем 2,6 тыс. ведущих HR-директоров в таких регионах России, как Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск и пр. Для специалистов в управлении персоналом эти мероприятия стали уникальной возможностью как обменяться опытом, так и поделиться эффективными инструментами работы с сотрудниками, научиться лучше прогнозировать тренды на рынке труда и эффективнее подстраиваться под изменения в отрасли. Все это положительно сказывается на развитии HR-бренда компаний и их экономическом росте.

Премия "Лучшее для России. Развитие регионов-2023" оценивает глобальные проекты, которые приносят пользу для страны, служат важным инструментом для развития ее экономики, повышения уровня жизни населения и укрепления позиций на мировой арене.

В экспертный совет премии входят представители региональных органов власти, а также владельцы и руководители крупных российских предприятий. В этом году лауреатами премии также стали СБЕР, Банк "ВТБ", РЖД и другие.

"Сегодня бизнесу особенно важно удерживать талантливых специалистов и опытных управленцев, снижать текучесть кадров и при этом повышать эффективность сотрудников. Для всего этого важен комплексный подход — выстраивание коммуникаций внутри компании, проведение различных мотивационных мероприятий, "гибкий" социальный пакет. Современный специалист должен уметь быстро подстраивать под мировые изменения. Это все мы обсуждаем на бизнес-встречах HR-директоров, и те, кто начинает применять новые знания в своем деле, уже достигают успеха", — заявила Светлана Кузнецова, руководитель направления событийного маркетинга Страхового Дома ВСК.