"Ростелеком" показал "Трудных подростков" в Самаре за день до премьеры

21.12.2023 09:42 Читали 29

"Ростелеком" представил в Самаре финальный сезон молодежного сериала "Трудные подростки" (18+) линейки Wink Originals. Закрытый предпоказ первых серий для блогеров и студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева прошел в пресс-центре издательского дома "Комсомольская правда".

В обсуждении проблем, поднятых социальной драмой, приняли участие известные самарские тренеры — рекордсмен по количеству матчей футбольного клуба "Крылья Советов", мастер спорта СССР Валерьян Панфилов и руководитель клуба единоборств "Сатори", обладатель четвертого дана по каратэ киокушинкай Павел Шор.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Сериалы линейки Wink Originals часто ставят вопросы, актуальные для подростков. "Плакса" поднимает проблему буллинга, "Политех" рассказывает о вере в свои силы, "Слово пацана" учит противостоянию криминальному влиянию. Используя QR-коды, которые есть в титрах каждой серии, юный зритель может перейти на специально созданный сайт психологической поддержки для ребят, оказавшихся в сложной ситуации".

По сюжету популярный футболист Антон Ковалёв провел два года в колонии за драку в кафе. Об успешной карьере капитана сборной России ему приходится забыть. От безысходности Антон становится тренером в центре помощи подросткам. Теперь он пытается сделать из неуправляемых ребят дружную команду.

Валерьян Панфилов, ветеран футбольной команды "Крылья советов":

"Современных детей гораздо сложнее привлечь в секции и кружки. Должна быть идея, ради которой они могли бы отказаться от компьютерных игр, неформальных движений и дорогих гаджетов. Мой опыт показывает, что начинающие спортсмены всё свободное время отдают тренировкам и очень быстро из разряда трудных переходят в категорию успешных".

Павел Шор, тренер по каратэ с двадцатилетним стажем:

"Трудные подростки часто приходят в наши секции. У таких ребят схожие проблемы: они не готовы принимать правила и абсолютно лишены внутренней дисциплины. Спорт помогает им перенаправить агрессию и излишнюю энергию на победу в честной борьбе".

Сериал "Трудные подростки" режиссера Рустама Ильясова и компании Prospect Production стал дебютным проектом линейки Wink Originals. Кинолента набрала больше 200 млн просмотров.

Социальную драму "Трудные подростки" можно посмотреть на платформе Wink. Зрителям доступна первая серия сериала. Последующие будут выходить по четвергам.