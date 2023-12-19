Не забывай наш первый вечер: начались съемки сериала о группе "Комбинация" для Wink.ru

19.12.2023 19:02 Читали 58

Видеосервис Wink.ru сообщает о старте съемок восьмисерийного проекта о популярной женской группе "Комбинация" (18+). Главные роли в проекте, основанном на реальных событиях, исполнят Никита Кологривый ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Елизавета Базыкина ("Надвое"), Павел Прилучный ("Мажор"), Анастасия Уколова ("Громкая связь"), Даниил Воробьев (Happy End) и другие. Режиссером "Комбинации" стал Никита Власов ("Лада Голд", "Мажор в Сочи"). Сериал пополнит линейку Wink Originals и выйдет в 2024 году. Байопик станет первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк".

Фото со съемок

Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам "Russian Girls", "American Boy", "‎Не забывай"‎ и "Бухгалтер".

Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

Сценарий "‎Комбинации"‎ написали выпускники школы кино и телевидения "‎Индустрия"‎ Никита Власов и Егор Чичканов ("И снова здравствуйте", "Лада Голд"). Среди продюсеров проекта Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над нашумевшим сериалом "Король и Шут" (18+).

"Мне всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты "Комбинации". Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу, и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности", — сказала Елизавета Базыкина.

"Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия", — отметил Никита Кологривый.

"‎Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею"‎, — поделилась участница группы "‎Комбинация" Алена Апина.

В сериале также сыграют Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.

О сериале "Комбинация" (18+)

Производство: "Лунапарк", "НМГ Студия"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 8

Хронометраж: 50 минут

Жанр: биография, драмеди

Режиссер-постановщик: Никита Власов

Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов

Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры НМГС: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Линейный продюсер НМГС: Ирина Борисова

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры "Лунапарка": Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров, Игорь Гудков

Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов

Художник-постановщик: Александра Фатина

Художник по костюмам: Анастасия Обыночная

Художник по гриму: Екатерина Одинцова

Композитор: Кирилл Бородулев

В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Екатерина Гончарова.