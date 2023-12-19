Не забывай наш первый вечер: начались съемки сериала о группе "Комбинация" для Wink.ru

Сериал расскажет о творческом пути участниц группы "Комбинация" Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа была создана в 1988 году в Саратове и получила большую популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам "Russian Girls", "American Boy", "Не забывай" и "Бухгалтер".
Сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.
Сценарий "Комбинации" написали выпускники школы кино и телевидения "Индустрия" Никита Власов и Егор Чичканов ("И снова здравствуйте", "Лада Голд"). Среди продюсеров проекта Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, которые работали над нашумевшим сериалом "Король и Шут" (18+).
"Мне всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты "Комбинации". Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу, и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности", — сказала Елизавета Базыкина.
"Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия", — отметил Никита Кологривый.
"Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею", — поделилась участница группы "Комбинация" Алена Апина.
В сериале также сыграют Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.
О сериале "Комбинация" (18+)
Производство: "Лунапарк", "НМГ Студия"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Количество серий: 8
Хронометраж: 50 минут
Жанр: биография, драмеди
Режиссер-постановщик: Никита Власов
Авторы сценария: Никита Власов, Егор Чичканов
Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры НМГС: Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Линейный продюсер НМГС: Ирина Борисова
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры "Лунапарка": Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров, Игорь Гудков
Оператор-постановщик: Кирилл Клепалов
Художник-постановщик: Александра Фатина
Художник по костюмам: Анастасия Обыночная
Художник по гриму: Екатерина Одинцова
Композитор: Кирилл Бородулев
В ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Владимир Канухин, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская, Екатерина Гончарова.