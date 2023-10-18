В лесной зоне Тольятти на упавшем через дорогу дереве повисла легковушка

18.10.2023 14:07 Читали 6

Во вторник, 17 октября, около 12:00 на Лесопарковом шоссе в Тольятти произошло ДТП с Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В соцсетях появились фото и видео очевидцев, на которых видны упавшая на дорогу сосна и зависшая сверху на ней легковушка. Как она оказалась на сосне, история умалчивает. Упавшее дерево распиливают.

В пресс-службе сообщают ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что пострадавших нет.

В связи с возникшими затруднениями в движении между Автозаводским и Центральным районами по Лесопарковому шоссе полицейские просят водителей выбирать альтернативные пути объезда участка.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта на месте ЧП. Обстоятельства случившегося устанавливают.