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"Синтерра Медиа" подняла "Настроение" телеканалу "ТВ Центр"

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Компания "Синтерра Медиа", цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, развернула систему облачного хранения контента для новостного комплекса телеканала "ТВ Центр" и информационно-познавательной программы "Настроение".

"ТВ Центр" осуществляет полный цикл производства и выпуска ТВ-программ на базе собственного технического центра с безленточной технологией. Растущие объемы производства контента потребовали расширения системы оперативного хранения. Проект реализован компанией "Синтерра Медиа" по модели IaaS (инфраструктура как услуга), что позволило телеканалу "ТВ Центр" избежать создания собственной непрофильной инфраструктуры и капитальных затрат.

"ТВ-производство — высокотехнологичный процесс, требующий современных ИТ-решений с высоким уровнем производительности и надежности. Мы давно сотрудничаем с телеканалом "ТВ Центр" в сфере доставки ТВ-сигналов и впервые выступили как интегратор и провайдер технологического сервиса внутри производственного комплекса федерального телеканала", — говорит генеральный директор компании "Синтерра Медиа" Григорий Урьев.

"Телекомпания "ТВ Центр" активно развивается, следуя за технологичными новинками. Модернизация систем хранения данных позволит нам оперативно увеличивать технологические ресурсы для обработки и хранения эфирных материалов, не неся капитальных затрат", — комментирует заместитель генерального директора по производству и техническому развитию АО "ТВ Центр" Александр Широков.

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Новости

Назад. 18 октября 2023
"Синтерра Медиа" подняла "Настроение" телеканалу "ТВ Центр"
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