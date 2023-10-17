ВСК: больше половины инвесторов продолжает верить в фондовый рынок

17.10.2023 12:26 Читали 10

54% россиян, инвестирующих на российском фондовом рынке, полностью доверяют данной финансовой площадке. Причем более выраженно — молодежь. Еще 35% придерживаются выжидательной позиции и приостановили самостоятельные инвестиции в бумаги российских компаний — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК в российских городах-миллионниках в сентябре 2023 года. Ранее стало известно, что по итогам сентября общий объем торгов на Мосбирже вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию ВСК, примерно четверть (22%) россиян за последний год самостоятельно инвестировали на бирже (акции, облигации, ПИФы, доверительное управление). Чаще использовали этот инструмент жители Екатеринбурга (37% респондентов в регионе), Уфы и Перми (по 33%).

Всего 38,3% россиян доверяют биржевым финансовым инструментам. Самый высокий уровень готовности инвестировать в ценные бумаги выразили жители Волгограда, Перми, Воронежа и Самары (более 52%). Меньше всего доверяют фондовому рынку жители Омска (менее 17%).

Среди действующих инвесторов уровень доверия к инструменту значительно выше — 54% опрошенных доверяют российскому фондовому рынку. Причем самый высокий показатель доверия был зафиксирован среди россиян от 18 до 34 лет (57%). При этом почти каждый десятый (8%) отечественный инвестор разочаровался в фондовых инструментах и перестал делать инвестиции в этом году. А 3% респондентов заявили о готовности инвестировать только в ценные бумаги США, Европы или других стран. В регионах страны самый высокий уровень доверия к операциям на фондовом рынке РФ был зафиксирован в Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде и Нижнем Новгороде.

В целом российские инвесторы активно следят за динамикой отечественного фондового рынка — индексом Мосбиржи или динамикой акций крупнейших российских компаний. Об этом заявили почти 55% респондентов, самая высокая доля интересующихся проживает в Екатеринбурге, Волгограде и Перми. Регулярно отслеживают динамику российского фондового рынка преимущественно мужчины (66% против 41% среди женщин) возрастной категории 45-55 лет.

Больше половины инвесторов (53%) отметило, что индекс Мосбиржи с начала года упал, причем 23% опрошенных уверены, что показатель сократился значительно (на 30-35%). И только треть (31%) считает, что стоимость акций, котирующихся на Московской бирже с начала года все же выросла.