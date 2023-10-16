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Соль земли: стартует первый в России рейтинг лучших менеджеров в АПК

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10 октября 2023 года начат прием заявок на рейтинг "Соль земли", в ходе которого будет сформирован список лучших руководителей агропромышленного комплекса России. Первый специализированный отраслевой рейтинг организован Россельхозбанком и Ассоциацией менеджеров.

Основной принцип формирования рейтинга, как и в "Топ-1000 российских менеджеров", — "лучшие выбирают лучших", то есть в ходе голосования топ-менеджеры — участники рейтинга — оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов — подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки, публикация результатов. По итогам проекта в декабре 2023 года будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры отрасли по восьми функциональным направлениям.

"Появление отдельного рейтинга руководителей АПК говорит о том, насколько сильно разогналась отрасль. Здесь свои правила игры, свои традиции и инновации, свои управленцы. Исторически так сложилось, что для России агросектор, пожалуй, самая важная отрасль экономики. Конечно, у этой сферы должен быть собственный рейтинг, который позволит определить наиболее профессиональных управленцев", — говорит Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Заявки на участие смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители следующих направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга и коммуникаций, логистики, директора по информационным технологиям, а также те, кто отвечает за производство сельхозпродукции — главные агрономы предприятий.

Специальные номинации призваны оценить вклад в развитие науки и образования, агротехнологий и фермерского дела. Для участия кандидат должен обладать достижениями, подтвержденными в СМИ, победами в профессиональных конкурсах, признанием отраслевого сообщества.

Прием заявок на участие в рейтинге пройдет с 10 октября по 10 ноября. Этап голосования — с 15 по 22 ноября.

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Назад. 16 октября 2023
Соль земли: стартует первый в России рейтинг лучших менеджеров в АПК
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