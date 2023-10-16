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Что такое осень: Россельхозбанк опросил россиян и узнал ответ

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Правда ли, что осень — это грустно, а с неба дождём льются слёзы школьников? А может быть, это воспетая классиками красота природы? Так ли сильно хочется спать и заедать "хандру", перестраивают ли россияне свой режим на самом деле? Глотают ли витамины или полагаются на дары природы? "Я люблю российскую осень. В ней есть что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое", — писал А. П. Чехов, указывая на многогранность этого времени года. Россельхозбанк проверил стереотипы об этой поре и делится результатами опроса.

"В багрец и золото одетые леса"

Каждый пятый россиянин с тоской прощается с летом и с тревогой встречает её сменщицу осень, ведь она ассоциируется с опасением простыть, похолоданием, да и сокращение светового дня угнетает. Зато ¾ граждан нашей страны осень воспринимают по-пушкински:

"Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса…", — писал великий поэт в 1833 году.

У оставшихся 6,7% опрошенных наступление осени особенных ассоциаций не вызывает.

"В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся"

Осень в Северном Полушарии — период, когда от летнего буйства красок природа начинает отдыхать.

Нечто подобное испытывают на себе и 2/3 россиян. Примерно треть чувствуют возросшую потребность во сне, заедают хандру и борются с ней сериалами. Столько же восполняют силы спортом, общением, покупками и прочими развлечениями.

Почти четверть влияния осени на самочувствие не заметили, а каждый десятый, наоборот, ощущает прилив бодрости и энергии.

"Сон дороже лекаря"

"С режимом надо что-то делать", — считают подавляющее большинство россиян и перестраивают биологические ритмы (85,7%). Каждый второй (48,3%) старается раньше ложиться и вставать, встраиваясь в изменения светового дня, а 37,4% увеличивают продолжительность сна. Время года не влияет на режим дня у 14,3% опрошенных.

Ощущение сонливости осенью — это нормально с точки зрения биологии. Ведь чем короче день, тем больше вырабатывается гормон мелатонин — именно он и посылает мозгу сигнал о том, что неплохо было бы и поспать, именно из-за него кровать приобретает такую магическую притягательность. Однако замещать весь отдых пассивным пребыванием в кровати перед экраном врачи не советуют. Напротив, они рекомендуют заниматься физическими нагрузками. Совсем необязательно стремиться к олимпийским рекордам: достаточно гулять на свежем воздухе, ходить пешком там, где можно обойтись без транспорта, подниматься и спускаться по лестнице вместо лифта — главное, делать это регулярно.

"За ягодами пойдешь — здоровье найдешь"

Осенью только 11,2% могут похвастаться железным здоровьем и не меняют свой рацион. А вот почти 90% россиян внимательно серьёзно занимаются укреплением иммунитета. Каждый третий пьёт витамины. Но более половины (55,5%) полагаются на дары природы и труда аграриев — натуральные продукты: овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу.

Приобретают в том числе в и фермерские продукты, поэтому специалисты платформы Свое Родное проанализировали на спрос и составили "витаминную" карту.

Анализ спроса коррелирует с результатами опроса. Осенний сезон 2023 не обойдется без продуктов, которые богаты витаминами. Исследование показало, что россияне запасаются мясом, рыбой и морепродуктами, свежими овощами, фруктами и ягодами, а также медом, вареньем и джемами.

На мясо и птицу приходится 25% спроса. Лидерами по заказам данной категории являются жители Москвы (15%), Брянской и Омской областей (по 6%), а также Калмыкии и Татарстана (по 4%).

Следующий по популярности продукт для иммунитета — это мед (16%). Главными регионами-любителями меда являются Московская область (15%), Барнаул (12%), Уфа (10%), Казань (8%) и Орёл (5%).

Варенье и джемы — на третьем месте, они востребованы у москвичей (14%), тюменцев (12%), омичей (11%), краснодарцев (10%) и екатеринбуржцев (7%).

Овощи активнее всего заказывают в Орловской области (14%), в Уфе (12%), Нижнем Новгороде (8%), Брянске (6%), Самаре (5%).

Фруктовую витаминизацию предпочитают жители Краснодара (16%), Москвы и области (13%), Орла (12%), Казани (10%), Уфы (8%).

Укрепляют иммунитет морепродуктами в Москве (12%), Санкт-Петербурге (11%), Новосибирске (10%), Екатеринбурге (8%) и в Тюмени (6%). 

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Назад. 16 октября 2023
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