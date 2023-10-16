ВСК получил награды в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023"

16.10.2023 14:22 Читали 41

Страховой Дом ВСК стал лауреатом сразу в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023" — "Трансформация организации и корпоративной культуры", "HR-команда года" и "Корпоративное обучение года".

Премия "Хрустальная пирамида-2023" учреждена в 2011 году. За прошедшее десятилетие на нее были номинированы более семисот разработок, HR-руководителей и организаций, которые вносят заметный вклад в развитие HR-менеджмента, из России и стран СНГ.

ВСК провела масштабную работу по трансформации и организации корпоративной культуры: актуализировала HR-стратегию, ввела новые ценности, объединяющие сотрудников, создала новую философию бренда и многофункциональную платформу для коммуникации работников. Особое внимание было уделено нематериальной мотивации сотрудников.

В частности, для поддержки профессионалов ВСК и их семей был разработан проект "Забота на работе". Он включает в себя психологическую поддержку, программу благополучия, благодарности родителям сотрудников, а также туристические возможности. В рамках заботы о детях работников компания провела для них стажировку "Мое будущее сегодня" и сформировала сообщество юных лидеров.

"Для нас важно признание достижений ВСК в сфере HR. На протяжении 2022 года в фокусе нашего внимания было повышение уровня вовлеченности персонала и развитие сервисов для сотрудников. И многие из этих инициатив уже реализованы и дают свои плоды. Признание экспертов — это общая победа всей команды ВСК", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Большой вклад в бизнес-результаты компании вносит проект ВСК Университет. Программы учебного заведения ежегодно приносят пользу более чем 5000 слушателям среди сотрудников, клиентов и партнеров. В частности, эксперты премии "Хрустальная пирамида-2023" признали пять направлений корпоративного обучения проекта ВСК лучшими на рынке.

Благодаря коллаборации с РАНХиГС, была открыта базовая кафедра "Управление инновационными проектами и цифровой трансформацией". Она позволила создать уникальные для рынка программы — MBA MIX и "Мастер управления цифровым развитием компании".