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Первый открытый демо-день индустриальных центров компетенций отрасли связи состоялся на площадке "Ростелекома"

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Совместный открытый демо-день индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Мобильная связь" и "Фиксированная связь" состоялся 12 октября 2023 года на площадке "Ростелекома". В мероприятии приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, президент РСПП Александр Шохин, главы ИЦК — президент "Ростелекома" Михаил Осеевский и президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, а также более 200 представителей операторов связи, разработчиков и производителей телеком-оборудования, программного обеспечения и ИТ-решений для отрасли.

"Повышение уровня технологического суверенитета — это задача, которую можно решить только общими усилиями. Со стороны государства мы создаем условия, предлагаем инструменты софинансирования для инвестиций в разработку и организацию производства современного телеком-оборудования. В рамках ИЦК операторы связи сами определяют приоритеты и проекты, которые нужно реализовать. Поддержка с нашей стороны привязана к форвардным контрактам операторов с отечественными производителями. Операторы сами выбирают того производителя, в которого верят, что он сможет наладить производство конкурентоспособного оборудования в обговоренные сроки. А мы уже этому производителю помогаем инструментами господдержки", — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Мы полностью поддерживаем идею Правительства по созданию и продолжению работы ИЦК, которые нацелены на выработку отраслевых приоритетов и ускоренное укрепление технологического суверенитета. Отрасль связи всегда была в авангарде технологического развития. Сегодня мы увидели, как совместными усилиями развивается процесс становления и выращивания производителей телеком-оборудования, которого не было в России. И как начинает формироваться конкурентная среда производителей, что также крайне важно", — считает президент РСПП Александр Шохин.

"Российская отрасль связи в последние годы занимает лидирующие позиции в мире по уровню развития — проникновению и качеству услуг, при этом поддерживая тарифы на одном из самых доступных уровней по сравнению с большинством стран. Мы успешно реализуем один из самых масштабных на планете проект устранения цифрового неравенства. Нам действительно есть чем гордиться. Главная задача ИЦК заключается в том, чтобы несмотря на уход с рынка зарубежных вендоров, за счет ускоренного развития производства отечественного телеком-оборудования обеспечить привычный для наших граждан высокий уровень сервиса. И, как показал демо-день, уже есть ощутимые результаты по реализации особо значимых проектов, что вселяет в нас оптимизм. Мы также решили усилить работу ИЦК "Мобильная связь" и формируем экспертный совет, привлекая к работе в нем самых авторитетных специалистов отрасли и научного сообщества. Надеемся на их активное участие и экспертную поддержку в определении приоритетов, оптимизации регуляторной среды и реализации ключевых проектов отрасли", — подчеркнул руководитель ИЦК "Мобильная связь", президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Подать заявку на включение в состав Экспертного совета ИЦК "Мобильная связь" можно на сайте мобильнаясвязь.рф.

На пленарной сессии были представлены актуальные данные о реализации особо значимых проектов, поддержанных обоими ИЦК. Генеральный директор группы компаний YADRO Алексей Шелобоков рассказал о проекте разработки и производства комплекса оборудования операторского класса, которое включает базовую станцию (БС) GSM/LTE/NR, контроллер базовых станций GSM BSC и систему управления сетью NMS. В ноябре 2023 года начнутся первые лабораторные тесты базовой функциональности на стороне операторов, к полевым испытаниям планируется приступить в начале 2024 года.

Генеральный директор ООО "Булат" Александр Комаров представил результаты разработки базовых станций 2G/4G. Первый прототип БС GSM/LTE-1800 будет представлен в начале будущего года, а старт серийного производства запланирован на август 2024 года. В декабре 2022 года заключен форвардный контракт между "Булатом" и "Ростелекомом" на поставку до 17 тыс. базовых станций до 2026 года. А прямо в ходе демо-дня был подписан форвардный контракт между "Булатом" и "МегаФоном" на поставку до 5 тыс. БС в 2024–2026 годах.

Вице-президент по маркетингу и системным исследованиям ООО "НТЦ "Протей" Владимир Фрейкман рассказал о разработке ядра мобильной связи 4G: на этот проект выделен грант РФРИТ в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2023 года стартуют лабораторные испытания решения в Tele2 и "Ростелекоме", а полевые испытания запланированы на июль 2024 года.

Генеральный директор ООО "Электра" Наталья Щеглова рассказала о приоритетных проектах, поддержанных ИЦК "Фиксированная связь", включая разработку и организацию производства FTTB CPE- и GPON ONT-роутеров, ТВ-приставок, IP-видеокамер и точек доступа Wi-Fi. В частности, до конца текущего года планируется приступить к поставкам отечественных FTTB- и GPON-роутеров с поддержкой Wi-Fi 5.

На питч-сессии всем разработчикам отечественного оборудования и решений для отрасли связи была предоставлена возможность продемонстрировать свои проекты и получить обратную связь от топ-менеджеров крупнейших операторов связи — глав технических и ИТ-блоков. Ответственный секретарь ИЦК "Мобильная связь", директор по стратегическому развитию "Ростелекома" Алеся Мамчур презентовала актуализированную версию проведенного ИЦК исследования "ИТ-ландшафт: формирование приоритетных задач по импортозамещению отрасли". На сессии перспективные разработки представили ООО "НПФ "Беркут", АО "Нэксайн", ООО "Булат", ООО "НТЦ "Протей", STM Labs, ООО "Электра", ООО "Шаркс ДЦ", ООО "БИТ" и АО "Оптоволоконные системы".

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