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"Ростелеком" подключил к интернету пансионат "Реацентр-Самара"

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"Ростелеком" обеспечил пациентов детского лечебно-диагностического комплекса федеральной сети клиник "Реацентр" доступом к интернету в городе Кинель Самарской области. Специалисты провайдера построили волоконно-оптическую линию связи, расширили пропускную способность существующей сети и установили 24 точки беспроводного доступа Wi-Fi в двух корпусах пансионата.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"На первом этапе мы предоставили доступ к интернет-ресурсам врачам и сотрудникам "Реацентра". На основе готовой цифровой инфраструктуры очень быстро удалось организовать беспроводную сеть для школьников и их родителей в номерах для проживания, процедурных кабинетах, учебных классах, бассейне и столовой".

Если заказчик пожелает, в дальнейшем можно будет оперативно подключить цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.

Алексей Гаврилов, директор пансионата "Реацентр-Самара":

"Дети проходят в нашем пансионате длительную реабилитацию. Чтобы их пребывание у нас было удобным, необходимы не только отличные бытовые условия, но и стабильный доступ к интернету. Родители могут работать онлайн, малыши смотреть развлекательные программы, а ребята постарше получили возможность учиться дистанционно".

Услугами "Ростелекома" уже пользуются более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области. Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.

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Назад. 13 октября 2023
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