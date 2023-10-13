"Ростелеком" подключил к интернету пансионат "Реацентр-Самара"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"На первом этапе мы предоставили доступ к интернет-ресурсам врачам и сотрудникам "Реацентра". На основе готовой цифровой инфраструктуры очень быстро удалось организовать беспроводную сеть для школьников и их родителей в номерах для проживания, процедурных кабинетах, учебных классах, бассейне и столовой".
Если заказчик пожелает, в дальнейшем можно будет оперативно подключить цифровое телевидение, установить видеонаблюдение и виртуальную АТС.
Алексей Гаврилов, директор пансионата "Реацентр-Самара":
"Дети проходят в нашем пансионате длительную реабилитацию. Чтобы их пребывание у нас было удобным, необходимы не только отличные бытовые условия, но и стабильный доступ к интернету. Родители могут работать онлайн, малыши смотреть развлекательные программы, а ребята постарше получили возможность учиться дистанционно".
Услугами "Ростелекома" уже пользуются более 30 санаториев и баз отдыха Самарской области. Получить дополнительную информацию о цифровых сервисах компании для малого и среднего бизнеса можно на сайте, в офисах продаж или по бесплатному телефону 8 800 200 16 61.