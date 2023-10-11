В Самаре при тушении пожара в расселенном доме обнаружили тело погибшей

Площадь пожара составила 60 кв. м. На борьбу с огнем направили 28 человек. Пожар локализовали в 18:07, через три минуты ликвидировали открытое горение.
На месте пожара обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливают.
Во вторник, 10 октября, примерно в 17:57 начался пожар в расселенном доме на ул. Чкалова, 84 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 60 кв. м. На борьбу с огнем направили 28 человек. Пожар локализовали в 18:07, через три минуты ликвидировали открытое горение.
На месте пожара обнаружено тело женщины. Ее личность устанавливают.