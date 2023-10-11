РСХБ повысил ставки по вкладам до 13,5% годовых

11.10.2023 12:06 Читали 97

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков¹ доступна максимальная ставка в размере 13,5% годовых по вкладу "Доходный" при размещении средств на 3 года, а при оформлении на срок 1 год или 1 год и 1 месяц ставка составит 11,7%. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы).

Для всех клиентов повышена ставка до 11% по вкладу "Доходный" и "Доходный Пенсионный" на срок 6 месяцев.

"Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями. Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по вкладам", — прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

"Доходный" в рублях — это один из самых популярных вкладов РСХБ. Продукт можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад "Доходный Пенсионный" открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей.

¹ Физическое лицо, не имеющее действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.