16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"А ты такой холодный": премьера комедийного сериала "Отмороженные" состоится 2 ноября

Читали 21

Видеосервисы Wink и more.tv представили тизер нового 17-серийного проекта "Отмороженные" (18+) со Светланой Ивановой ("Тест на беременность", "Триггер"), Яном Цапником ("Метод", "Триггер") и Владом Коноплевым ("Король и шут", "Восьмидесятые") в главных ролях. Премьера состоится 2 ноября 2023 года. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

Тизер

"‎Моя роль мне показалась забавной и необычной, и мне было действительно интересно попробовать себя в этом образе, потому что ничего подобного я еще не играла. Я очень люблю работать с компанией Legio Felix, мне комфортно с ними, а когда работаешь со своими, то это всегда удовольствие. Кроме того, когда я узнала, что в сериале снимаются мои студентки из мастерской ГИТИСа, я подумала, что лучше учителю быть рядом, тем более что у многих это первый киношный опыт"‎, — актриса Нонна Гришаева.

Кадры со съемок

О сериале "Отмороженные" (18+)

Производство: LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Видеосервисы: Wink (Wink Originals) и more.tv (more originals)

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 24 минут

Режиссер-постановщик: Аня Мирохина

Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов

Художник-постановщик: Александр Вязоветский

Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Оператор-постановщик: Виктор Митропов

В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 октября 2023
"А ты такой холодный": премьера комедийного сериала "Отмороженные" состоится 2 ноября

В России и мире

Бывший совхоз Молодая гвардия ждет инвесторов более 20 лет

В Волжском районе Самарской области находится обширная территория без прямого назначения. На основании Арбитражного суда Самарской области от 19.08.2013 г. МУСПП "Молодая Гвардия" признано несостоятельным (банкротом). На данный момент земельный участок ждет инвестиционную программу для восстановления или размещения кардинально нового предприятия.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Он и она