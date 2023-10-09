Тольяттинский "Акрон" обыграл махачкалинское "Динамо" 1:0

В воскресенье, 8 октября, в 13-м туре МЕЛБЕТ-Первая Лига тольяттинский футбольный "Акрон" провел выездной матч с махачкалинским "Динамо". Игра прошла на стадионе "Анжи Арена" в городе Каспийске.

После первого тайма счет оставался нулевым, и автором единственного гола в матче на 70-й минуте стал сербский защитник волжан Неманья Анджелкович.

Встреча в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу гостей.

Благодаря этому результату "Акрон" набрал 21 очко и поднялся на третью строчку в таблице Первой лиги. Махачкалинское "Динамо" с 24 очками расположилось на втором месте.