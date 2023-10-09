"Крылья Советов" проиграли в гостях "Пари НН"

09.10.2023 10:11 Читали 9

В воскресенье, 8 октября, в одиннадцатом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде встречались с "Пари НН", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в мачте был открыт хозяевами поля на 13 минуте встречи. Голкипер Артур Нигматуллин после атаки самарцев быстро ввел мяч в игру, руками отправив его в центре поля, Эдгар Севикян принял мяч прошел по флангу и после смещения в центр неотразимо пробил по воротам самарцев - 1:0. В компенсированное время Зе Турбо довел счет до 2:0.

Несмотря на поражение, "Крылья Советов" сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице. Впервые в этом чемпионате "Крылья" не забили в ворота соперников.

В следующем матче "Крылья Советов" встречаются в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра 12-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 октября, в 17:30.