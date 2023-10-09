Для повышения прибыльности бизнеса: ВСК запустила новые Well-being программы для улучшения жизни сотрудников

09.10.2023 14:08 Читали 11

Страховой Дом ВСК расширил программу благополучия для сотрудников шестью новыми Well-being услугами. Они могут быть включены в корпоративный ДМС или оформлены отдельно.

Сегодня 36% работников заявляют, что в их организациях нет ничего, что помогло бы им предотвратить выгорание. Две трети сотрудников сталкивались с выгоранием на каком-то этапе своей карьеры. Данная проблема в последние годы стала актуальной по всему миру, поэтому для повышения производительности бизнеса компании внедряют программы благополучия работников.

Сейчас в арсенале ВСК появились шесть совершенно новых для рынка ДМС программ развития благополучия сотрудников. "Амбассадоры благополучия" повышают внутреннюю экспертизу в части управления благополучием работников. "Шаги здоровья" поддерживают двигательную активность, улучшают физическую форму и самочувствие. "Развитие когнитивных навыков" обучает основным приемам улучшения навыков мышления, внимания и памяти через игровой формат. "Формирование МЕТА-навыков" обучает основным приемам развития навыков адаптивности, критического мышления, эмпатии и осознанности. "Первая психологическая помощь" оказывает комплекс мер, направленных на помощь себе и близким. "Ресурсы здоровья" помогают разобраться, как сделать стресс союзником, а сон, питание и движение — ресурсами для хорошего самочувствия.

Эти сервисы внедряются в компании-клиенте с учетом ее индивидуальных характеристик. Например, при формировании программы учитываются сфера деятельности организации, размер коллектива, удаленный, офисный или производственный формат работы и бюджет. Комплексно новинки несут пользу для HR-бренда компании, повышают производительность бизнеса и улучшают удовлетворенность и вовлеченность сотрудников.

Согласно оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, программы благополучия на 10% снижают число конфликтов и стресса на работе, на 20% — количество и продолжительность больничных и неэффективный трудоголизм, а также на 10% увеличивают вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их удовлетворенность жизнью.

"В ВСК уже третий год действует программа благополучия для сотрудников. За это время мы по три раза в неделю проводили активности в офисе и онлайн, более 1000 сотрудников постоянно участвовали в еженедельных заданиях. В том числе благодаря этому у нас на 6% сократилась текучесть кадров, а Happy Index компании поднялся на 12 пунктов. Well-being программы были запущены для формирования у сотрудников мета-навыков, развития когнитивных навыков, помощи себе и окружающим в психологических ситуациях, поддержки и формирования нового образа жизни по физическому здоровью. Мы уверены, что благодаря новинке инвестиции в благополучие сотрудников приведут к повышению прибыльности бизнеса и укреплению HR-бренда", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.