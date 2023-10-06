06.10.2023 17:51 Читали 12

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов стал одним из спикеров Российской недели ГЧП — 2023. Мероприятие было организовано Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ. Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера форума.

Тема ГЧП, объединение усилий органов власти и бизнеса приобретает все большее значение в условиях современных вызовов и быстро меняющейся экономической обстановки. Механизмы концессионных соглашений и ГЧП регулярно упрощаются. Оперативный запуск новых проектов в разных сферах позволяет улучшать жизни миллионов граждан России. Однако каждое новое предприятие подвержено различным рискам.

В рамках Российской недели ГЧП состоялась сессия "Риск — благородное дело. Инструменты оценки, управления и минимизации последствий рисков в ГЧП-проектах". Эксперты обсуждали, как участники рынка выявляют и оценивают риски на стадии подготовки проекта, с какими из них сталкиваются чаще всего, какие инструменты лучше применять для сокращения вероятности и последствий их возникновения. Роман Фролов выступил с речью "Инструменты снижения рисков в ГЧП-проектах", в которой подробно разобрал инструменты ВСК для снижения рисков.

Член Совета директоров компании представил программы по страхованию гражданской ответственности за нарушение договорных обязательств, строительно-монтажных рисков и имущества — самые распространенные способы защиты проектов ГЧП.

"Государственно-частное партнерство как инструмент с высоким потенциалом способно стать новым драйвером для развития промышленности, сельского хозяйства, IT-инфраструктуры и прочих направлений в России. Но где движение — там и риски. Поэтому ВСК только за последние несколько месяцев заключила соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами России по поддержке преференциальных территорий. Мы имеем обширные региональную и партнерскую сети и активно помогаем развиваться новому бизнесу", — заявил Роман Фролов.