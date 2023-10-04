Самарец пытался сменить тариф на телефоне и лишился 6 млн рублей

В Самаре 35-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина хотел сменить тариф сотового оператора и на сайте поставщика мобильной связи заполнил данные для создания личного кабинета. Вскоре ему позвонил неизвестный под видом представителя оператора и сообщил, что "замечена нежелательная активность с личными данными" и мошенники уже списали с его карты сумму в три раза больше абонентской платы за месяц.

Возмущенный самарец решил вернуть свои средства по инструкции звонившего — зашел в мобильный банк, сделал "тестовый перевод" на указанный мошенником счет, а потом продиктовал код из СМС. После этого со счета жертвы пропали более 6 млн рублей.