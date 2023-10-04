"Крылья" уступили "Ахату - 0:3

Гости открыли счет уже на второй минуте матча, отличился Владимир Ильин — 0:1. Через шесть минут Можамед Конате довел счет до 0:2. На 68 минуте встречи после подачи углового забил капитан гостей Андрей Семенов — 0:3.
"Крылья Советов" потеряли шансы покинуть четвертую строчку Группы С и выйти в следующий раунд Фонбет Кубка России. Заключительную встречу в рамках шестого тура турнира самарцы проведут в Санкт-Петербурге 31 октября против "Зенита".
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Нижнем Новгороде против "Пари НН". Игра 11 тура Мир РПЛ пройдет в воскресенье, 8 октября, в 15:00.