16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Россельхозбанк: инвестиционный потенциал аквакультуры в России составляет 60 — 70 млрд руб.

Читали 20

За последние 5 лет отечественная аквакультура в среднем прирастала на 20% ежегодно. По итогам 2023 года она прибавит еще 5%. Как рассказал на полях VI Международного рыбопромышленного форума Илья Солодухин, начальник Управления по работе с клиентами Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, РСХБ оценивает инвестиционный потенциал отечественной аквакультуры с учетом новых производств кормов и рыбопосадочного материала в среднесрочной перспективе в 60 -70 млрд рублей.

"Значительная часть производства отечественной аквакультуры все еще приходится на карповые и растительноядные рыбы, но выращивание лососевых рыб развивается наиболее динамично. По итогам 2022 года в общей структуре они вышли на первое место по объему производства, а только за 1 кв. 2023 года объем их производства увеличился на 28% и достиг 70,1 тыс. т. Отрасль капиталоемкая, требующая современного оборудования и вложений в науку", — сказал Илья Солодухин.

Он отметил, что несмотря на в целом позитивную динамику и большие перспективы отрасли существуют и вызовы. Это в первую очередь большая зависимость от импортного корма и рыбопосадочного материала.

Для аквакультуры в России производится около 110 тыс. т комбикормов в год, основу которых составляет рыбная мука. При этом потребность отрасли в кормах превышает 280 тыс. т. До 2030 года в России планируется к запуску 9 новых заводов по производству специализированных рыбных кормов общей мощностью более 220 тыс. тонн в год. Россельхозбанк уже участвует в этом процессе: банк финансирует строительство заводов рыбопосадочного материала и кормов с одним из ключевых игроков отрасли.

Среди рисков для отрасли Илья Солодухин также упомянул биологические факторы: зависимость от погодных условий, риски утраты биомассы в результате вспышек различных заболеваний с длительным периодом восстановления бизнеса. Однако они являются системными для сельского хозяйства в целом и возможны к снижению страхованием и технологическими методами.

Поддержка государства

Рыбохозяйственный комплекс входит в число приоритетных для государства. Так, в 2022 году Правительством были приняты дополнительные меры поддержки производителей кормов для выращивания лососей и осетровых. Соответствующее Постановление (от 14 сентября 2022 года № 1611) подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, с 2023 года Правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров, а также субсидировать 50% страховой премии по договорам страхования поголовья рыб.

Банк обладает широким инструментарием для содействия развитию предприятий аквакультуры — от выдачи кредитов до поддержки сбыта через собственные маркетплейсы и помощи в поиске партнеров и найме квалифицированных кадров. РСХБ готов задействовать все имеющиеся ресурсы.

Кроме того, Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 дает возможность предоставления инвестиционного льготного финансирования на срок от 2 до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбопитомников (рыбоводных заводов) для производства посадочного материала лососевых, осетровых и сиговых видов рыб, комбикормовых предприятий, цехов, а также приобретение оборудования для них. В рамках краткосрочного льготного финансирования на срок до 1 года программой предусмотрены: приобретение кормов, приобретение лекарственных препаратов, уплата страховых взносов при страховании, приобретение рыбопосадочного материала.

Реклама. rshb.ru

Kra23z9NW

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Версия для печати

Новости

Назад. 04 октября 2023
Россельхозбанк: инвестиционный потенциал аквакультуры в России составляет 60 — 70 млрд руб.
День в Самаре

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Он и она