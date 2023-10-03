Инвестиции в сотрудников: "Психолог офиса" поможет мотивировать работников и повысить прибыльность бизнеса

03.10.2023 18:35 Читали 20

Страховой Дом ВСК запустил программу "Психолог офиса" для улучшения психологического климата в коллективе и повышения уровня мотивации сотрудников. Новинка может быть включена в пакет корпоративного ДМС.

Сегодня одной из самых больших проблем сферы HR является выгорание сотрудников на работе. Из-за снижения продуктивности, вызванного депрессией и тревожностью, мировой бизнес ежегодно теряет свыше $1 трлн. В России 54% работников испытывают симптомы эмоционального выгорания. Поэтому современным компаниям психолог необходим для улучшения HR-бренда и, как итоговый результат, увеличения прибыльности бизнеса.

Новая программа ВСК призвана создать в компании психологический комфорт для достижения максимальных результатов команды. Офисный психолог поможет предупредить выгорание и повысить стрессоустойчивость сотрудников, даст рекомендации по улучшению психологического климата в коллективе, проконсультирует в подборе кадров и адаптации принятых работников, а также проведет тематические тренинги для профилактики конкретных проблем.

В рамках программы для компании эксклюзивно подбирается постоянный специалист в соответствии с запросом и спецификой организации. Он будет доступен в рабочее для сотрудников, HR и руководителей время. Психолог составит индивидуальный план самопомощи, сможет оказать экстренную психологическую помощь и будет работать в тандеме с врачами разных специальностей.

"Забота о сотрудниках — это инвестиция в успешное будущее компании, и психологическая помощь — один из двигателей этого прогресса. Офисный психолог способствует повышению мотивации и производительности работников, за счет чего растет их КПД. Только за последние полгода спрос на психологические услуги среди сотрудников ВСК вырос более чем в два раза. При этом Страховой Дом регулярно входит в рейтинги лучших компаний страховой отрасли. Мы убеждены, что здоровый психологический климат в коллективе — это ключ к успеху. Поэтому предлагаем новую программу как часть пакета корпоративного ДМС", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.