БК "Самара" переиграл "Енисей"

БК "Самара" в первом матче нового сезона дома уверенно переиграл "Енисей" — 83:63, сообщает пресс-служба волжан.

Два дальних попадания от Николы Ребича и еще одна треха от Александра Гудумака позволили самарцам уверенно начать матч. Сибиряки пару раз подбирались было на расстояние в 1 очко — но в концовке стартовой четверти разыгрался Джавонтэ Хокинс, его 6 очков предопределили лидерство хозяев: 17:11. А в начале второго периода восторг переполненных трибун вызвало соло от Юрия Умрихина: 7 очков за 30 секунд. "Самара" повела "+16" — и уверенно удерживала двузначный задел до большого перерыва: 40:30.

Умрихин же открыл счет и во второй половине. Хокинс все так же прорывался под кольцо соперника, Хейден Далтон точно бил издали — сценарий матча не поменялся, хозяева в какой-то момент даже имели 17 очков задела. А только-только "Енисей" в начале заключительной четверти сократил разницу до 10 очков — стремительный двухминутный рывок самарцев 11:0, вместивший в себя две "капитанские" трехи от Гудумака, по сути, снял все вопросы.

83:63 — уверенная победа "Самары".