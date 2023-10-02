"Крылья Советов" разгромили "Спартак" – 4:0

02.10.2023 09:50 Читали 14

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в домашнем матче разгромили московский "Спартак", сообщает пресс-служба волжан. Посмотреть матч на "Солидарность Самара Арене" пришли 23225 зрителей.

Со стартовым свистком самарцы провели первую атаку, а следом семь минут провели в обороне и в первой же контратаке добились результата. С передачи Никиты Салтыкова ударом в ближний угол отличился Юрий Горшков — 1:0. "Крылья" забили седьмой мяч в сезоне в первые пятнадцать минут матча. На 25 минуте встречи Гленн Бейл ввел мяч в игру из аута на Амара Рахмановича, который перевел мяч на другой фланг, где Юрий Горшков спокойно обработал мяч и с линии штрафной пробил в дальний угол ворот "Спартака" — 2:0.

На 78 минуте встречи с передачи Фернандо Костанца отличился Бенхамин Гарре — 3:0. На последней минуте встречи Владислав Шитов подкараулил ошибку защитника и вратаря "Спратака" и убежал на пустые ворота — 4:0.

Левый защитник "Крыльев" Юрий Горшков впервые оформил дубль, всего за самарскую команду он отличился семь раз, и предыдущий гол самарца был с пенальти в ворота "Спартака" 1 мая 2022 года.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают грозненский "Ахмат". Игра группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 4 октября, в 13:30.