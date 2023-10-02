Hyundai не сдает позиции китайцам: ВСК назвал самую популярную марку авто у угонщиков в 2023 году

При этом самой "востребованной" у угонщиков моделью авто стал Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo.
Помимо Москвы (45% угонов) регионами-лидерами по числу хищений авто стали Московская область (10%) и Самарская область (10%). Причем в Москве основная доля угонов пришлась на Северо-Западный округ, а самыми "опасными" для авто районами Подмосковья стали Дубна, Ногинск и Люберцы.
Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки — 52% происшествий. Среди автомобилистов-физических лиц от действий преступников преимущественно страдали женщины — 28%.
Наибольшее число угонов в 2023 году произошло в мае (28%), а также в феврале, апреле (по 17%), июне 10%. В остальное время года на каждый месяц приходилось не более 7% угонов.