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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" против буллинга: в Самаре прошел предпоказ сериала "Плакса"

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"Ростелеком" организовал в Самаре предпоказ первых эпизодов музыкальной драмы о подростковом буллинге "Плакса" (16+). Участниками мероприятия стали около 70 журналистов, блогеров и начинающих репортеров. Цифровая премьера новинки из линейки Wink Originals состоится 28 сентября, а в новом сезоне сериал покажет и телеканал СТС.

"Плакса" — совместный проект видеосервиса Wink, телеканала СТС и компании "Руки вверх Продакшн". Сериал состоит из восьми эпизодов. Создатели фильма говорят со зрителями о человеческой жестокости и равнодушии. Одновременно авторы предлагают подросткам способы выхода из кризиса. Для главной героини спасением стало создание музыкальной группы. Песни, прозвучавшие в картине, войдут в одноименный альбом.

"Наш фильм не только для подростков. Мы хотим обратиться и к педагогам, и к родителям, - говорит Сергей Жуков, генеральный продюсер и композитор сериала "Плакса". - Нам всем нужно учиться быть внимательными к детям, разговаривать с ними, прислушиваться к тревожным звоночкам, переводить юную энергию в творчество или спорт. Шаг с крыши можно остановить, если вовремя протянуть руку".

"Сразу после запуска сериала откроется сайт янеплакса.рф. Там будут разделы для детей, родителей и учителей. Любой желающий сможет обратиться за бесплатной помощью психолога. Мы возлагаем большие надежды и на хэштег — #янеплакса. Он даст возможность подросткам подать сигнал опасности. Увидев его под постом ребенка, взрослые смогут принять меры", - отметила Мария Залунина, руководитель КСО Национальной медиа группы, импакт-продюсер сериала "Плакса".

"Появление в линейке Wink originals фильма на острую социальную тему вполне закономерно, - считает директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Вячеслав Добрынин. - Человечность — одна из ценностей компании "Ростелеком". В век высоких технологий и скоростей ничего не меняется в нашей природе: люди все так же черпают силы в семье, взаимопонимании и любви".

По сюжету сериала восьмиклассница Маша (Ника Жукова) переезжает с родителями (Агата Муцениеце и Роман Маякин) из подмосковной Рублёвки к бабушке (Ирина Розанова) в маленький южный городок. Одноклассники не принимают девочку, и начинается травля. Справляться с проблемами героиня учится вместе с другими ребятами (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева), которых обижают в школе. Официальный трейлер сериала "Плакса" доступен по ссылке.

Узнать подробную информацию о сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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Новости

Назад. 28 сентября 2023
"Ростелеком" против буллинга: в Самаре прошел предпоказ сериала "Плакса"

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