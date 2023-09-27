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Своё Фермерство помогает аграриям в обязательной маркировке продукции

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В рамках сотрудничества с Центром развития перспективных технологий платформа Своё Фермерство запускает цифровой ресурс для помощи фермерам в размещении уникальных кодов маркировки на этикетках фермерской молочной продукции.

Поэтапное введение маркировки молока и молочной продукции началось в России в 2021 году. С 1 декабря начинается обязательное подключение фермеров к этой системе и передача сведений об обороте и выбытии молочной продукции для сегмента HoReCa и госучреждений. Центр развития перспективных технологий (оператор государственной системы "Честный знак") и аграрный маркетплейс Своё Фермерство Россельхозбанка пополнили витрину цифровых сервисов совместным ресурсом, призванным максимально упростить процесс перехода к маркировке молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

"Маркировка молочной продукции — обязательное условие для фермеров, чтобы вывести свою продукции на рынок. Код позволяет отследить, кто и когда произвел молочные товары или ввез в страну, и на каком этапе реализации они сейчас находится. Однако это не значит, что владельцы собственных хозяйств должны с нуля разбираться во всех тонкостях составления этикеток. Мы продолжаем внедрять всё новые сервисы в нашу экосистему и стремимся закрыть все потребности российских аграриев", — отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.
Цифровой ресурс способен предоставить фермерам законодательные разъяснения по вопросам маркировки, пошаговые инструкции по регистрации в системе "Честный знак" и по подключению необходимых сервисов и услуг. Пользователи платформы также могут ознакомиться с условиями программ поддержки бизнеса.

"Крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозкооперативы — без преувеличения — базис агропромышленного комплекса нашей страны. Мы понимаем, что даже небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров, поэтому мы запустили две программы поддержки: компенсация фермерам 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки и поставка расходных материалов, в том числе этикеток и риббонов для печати. Изучить условия участия в программах поддержки теперь можно и на платформе Своё Фермерство", — рассказала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ — Оператор государственной системы маркировки "Честный знак".

Кроме того, в разделе представлены полезные материалы: статьи и видеозаписи вебинаров по маркировке с экспертами отрасли. Серия обучающих прямых эфиров, стартовавшая в июле 2023 года, посвящена общим вопросам по срокам, требованиям и механизмам внедрения маркировки. Помимо прочего эксперты готовы поделиться реальными кейсами из опыта пользователей системы "Честный знак" и регулярно проводят мастер-класс по работе в личном кабинете.

В ближайшее время раздел дополнит товарная витрина, где будет представлено оборудование для маркировки от поставщиков маркетплейса Своё Фермерство.

 

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