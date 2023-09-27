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Тихая охота: в 2023 году в России будет собрано 800 тыс. тонн грибов

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В конце лета-начале осени в России открывается сезон тихой охоты и на лесные опушки выходят грибники, вооруженные ножами и плетеными корзинами. В этом году росту сбора грибов благоволит погода — дождливое и теплое лето в ЦФО, а также приближающееся бабье лето во второй половине сентября. По подсчетам экспертов Россельхозбанка, суммарный объем сбора грибов в России по итогам 2023 года превысит 800 тыс. тонн.

Российские грибное производство в основном представлено выращиванием шампиньонов, объем производства которых за последние 5 лет увеличился в 7 раз. В первом полугодии 2023 года российские грибоводы собрали на 12% больше урожая, чем в прошлом году — 74,15 тыс. тонн шампиньонов. По оценкам экспертов РСХБ, по итогам полного 2023 года объем сбора этих грибов превысит 150 тыс. тонн.

Российский рынок лесных грибов (белые, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, опята, сыроежки) практически не подвергается официальному учету, хотя потребление именно свежих дикорастущих грибов превышает потребление культивируемых и, по оценкам экспертов РСХБ, составляет порядка 6 кг на душу населения.

С учетом сбора дикоросов населением и заготовки лесных грибов предпринимателями с арендуемых участков по итогам 2023 года объем собранных грибов в стране превысит 800 тыс. тонн, при этом только 10% из этого объема попадает в промышленный оборот.

"Росту объёмов сбора грибов в этом сезоне благоволит погода — дождливое и теплое лето в ЦФО, а приближающееся бабье лето во второй половине сентября позволит собрать отечественным грибникам богатый урожай подберезовиков, подосиновиков, маслят, опят, лисичек и белых. Изобилие грибов стоит ожидать в Тверской, Брянской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областях, а также в республике Татарстан. За богатыми грибными полянами можно также отправиться в леса Ленинградской области и Республики Карелия", — рассказала Наталья Худякова, управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Культура потребления грибов в России в последнее время всё больше входит в привычку, сегодня в промышленных масштабах в нашей стране производят уже и экзотические грибы (шиитаке, эринги, эноки), однако их потребление пока остается на уровне 3-5 граммов на человека в год. Рост интереса к грибной экзотике сдерживается в первую очередь незнанием этих грибов населением. В среднем россиянину известны не более десяти видов лесных грибов.

"Экзотические грибы нескоро смогут такими же популярными, как традиционные. Однако новые вкусы, которые могут получиться при переработке экзотических грибов, могли бы привлечь население попробовать новые продукты и блюда с ними, а также разнообразить гастрономическое предложения ресторанов, кафе и торговых сетей. На мировом рынке уже можно встретить и грибные чипсы, и кофе, и даже альтернативное мясо из грибов", — отметила Наталья Худякова.

Основные производства грибов в промышленных масштабах сосредоточены в европейской части России. Для успешного стабильного развития индустрии экзотических грибов требуются новые фермы, оснащенные специальным оборудованием, технологическое сопровождение фермеров "от посева до уборки", а также работа с культурой потребления грибов в России.  По мнению экспертов Россельхозбанка, реализация новых инвестиционных проектов в сфере грибоводства целесообразна прежде всего на востоке страны, где продукция будет удовлетворять спрос местного населения и способствовать импортозамещению продукции из Китая.

В 2022 году объем экспорта российских грибов (в том числе свежие, замороженные, консервированные, приготовленные) составил 11,3 тыс. тонн. (+12% к показателям 2021 года). За 10 лет экспорт грибов из России вырос почти в 4 раза. Главным потребителем российских грибов выступают Беларусь (44% от общего объёма 2022 года) и Казахстан (22%).

 

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Назад. 27 сентября 2023
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