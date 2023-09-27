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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

РСХБ обменяет монеты на банкноты

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Россельхозбанк по традиции примет участие во всероссийской акции «Монетная неделя», инициируемой ЦБ РФ. Ежегодно проводимая активность направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот.

Согласно условиям акции, любое физическое лицо в период с 25 сентября по 8 октября включительно может принести в отделение* Россельхозбанка скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет. Максимальная сумма обмена не ограничена.

При наличии открытого в РСХБ счета по запросу клиента сумма обмененных монет может быть зачислена на банковский счет. Для удобства и быстрого обмена рекомендуется рассортировать монеты по номиналам.

* Перечень отделений установлен в условиях акции и размещен на сайте.

 

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Новости

Назад. 27 сентября 2023
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РСХБ обменяет монеты на банкноты
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В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

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Культура и стиль

Самарское "счастье": народный хореографический ансамбль "Амонд"

В Самарской области каждый год отмечается День Дружбы Народов, который символизирует многообразие культур и национальностей, проживающих на этой земле. В этом году, 10 сентября, участниками этого праздника стал народный хореографический ансамбль "Амонд", который за 19 лет своего существования стал не только популярным и признанным в Самаре, но и далеко за ее пределами. Мастера танцев "Амонда" продемонстрировали свои профессиональные навыки и украсили праздник своими неповторимыми номерами, показав пример толерантности и полиэтничности хореографического искусства. Ансамбль "Амонд" является одной из главных гордостей Самары, где многообразие народов и культур приветствуется и поощряется.

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

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Здоровье

Зумба — это для всех!

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Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

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Мой дом

Он и она