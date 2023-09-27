Вино как биржевая инвестиция: проходящий тренд или перспективы будущего

27.09.2023 17:42 Читали 18

В середине августа в России начался сезон сбора винограда. Аналитики Россельхозбанка изучили вопрос инвестиций в сферу виноделия на фондовом рынке и пришли к выводу, что при сохранении интереса населения к отечественному виноделию, а также при поддержке отрасли государством как финансово, так и на законодательном уровне инвестиционная привлекательность российских компаний-производителей вина вырастет и в перспективе пяти лет можно ожидать выхода на биржу менее крупных винодельческих компаний.

Российское виноделие находится в фазе активного роста: каждый год закладывается все больше виноделен, а на винной карте России появляются новые винодельческие регионы. Со стороны государства развитию отрасли виноделия уделяется большое внимание: созданы государственные меры поддержки для производства и переработки винограда, сформировались условия для масштабирования отечественного виноградарства за счет запрета на импорт виноматериалов и отказа части иностранных поставщиков продавать свою продукцию в РФ. Существенно расширился спрос на российское вино со стороны ритейла и HORECA. Эксперты Россельхозбанка изучили инвестиционный потенциал ценных бумаг крупнейших эмитентов отрасли виноделия и возможности по выходу на публичный рынок небольших винодельческих хозяйств.

Благодаря высокому спросу на отечественную винную продукцию отрасль демонстрирует привлекательную для инвестиций рентабельность. Так, в среднем доходность отрасли по EBITDA составляет от 20 до 30% (Золотая Балка - 22%, Абрау Дюрсо - 30%). К примеру, в масложировой отрасли, производстве мясных или молочных продуктов рентабельность лидеров отрасли находится на уровне 7-8%.

Игры титанов

Однако на фондовом рынке винодельческая отрасль представлена только двумя российскими компаниями - Novabev Group (бывшая "Белуга Групп") и Абрау Дюрсо. Акции BELU представлены на бирже с 2007 года (до 2017 ПАО "Синергия") и до начала 2021 года пользовались небольшой популярностью у инвесторов. Ситуация изменилась в июне 2021 года, когда группа привлекла в ходе SPO 5,6 млрд руб., а доля акций в свободном обращении превысила 20%. После включения акций в индекс широкого рынка Мосбиржи и повышения уровня открытости компании, акции стали пользоваться большей популярностью.

С начала 2023 года акции компании выросли почти на 104%, практически в два раза превысив доходность индекса Мосбиржи полной доходности (53,14%). И такие выдающиеся результаты подкрепляются очень сильными финансовыми показателями. За первое полугодие выручка компании достигла 47,9 млрд руб., что на 14% выше аналогичного результата прошлого года, валовая прибыль выросла на 9,3% до 18,8 млрд руб., а чистая прибыль достигла 3,046 млрд руб., увеличившись на 36%. Показатель EBITDA достиг 7,6 млрд рублей.

Во многом такие результаты были достигнуты за счет планомерного развития собственной розничной сети под брендом "Винлаб", число торговых точек которой расширилось до 1508. Компания по-прежнему сконцентрирована на развитии розничной сети в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. При значительных инвестициях в развитие сети долговая нагрузка компании остается на комфортных уровнях при значении чистый долг/EBITDA на уровне 1,8x на конец 1 полугодия 2023 года. Производственные мощности компании - пять заводов и один винодельческий комплекс с 241 га собственных виноградников и 900 га земельного банка под виноградники. Novabev Групп работает с 50 поставщиками из 15 стран, а портфель брендов достигает 110 активных импортных брендов.

С точки зрения инвестиционной привлекательности, компанию можно отнести к "акциям стоимости" и в какой-то степени к "дивидендным аристократам". По итогам 1-го полугодия 2023 года собрание акционеров компании утвердило дивиденды в размере 320 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 5,7%.

Другой представитель сектора - ПАО "Абрау Дюрсо" (ABRD). Компания - крупнейший и один из старейших производителей игристых вин в России. Однако акции можно отнести к третьему эшелону - ликвидность и объемы торгов достаточно скромные. Тем не менее, с начала 2023 года акции компании показали рост свыше 79%. По итогам прошлого года объем продаж группы компании достиг более 54 млн бутылок, рост составил более 18%, а консолидированная выручка выросла на 22,2% до рекордных 11,8 млрд руб. (без учета акцизов), валовая прибыль достигла 5,5 млрд руб. или на 44,7% выше показателя 2021 года. Консолидированная чистая прибыль выросла до 1,77 млрд руб. против 1,35 млрд. рублей.

Сейчас Абрау Дюрсо это колоссальные 6,3 тыс. га виноградопригодных земель, из них 3,7 тыс. га - под виноградниками, а в 2023 году планируется высадить еще 444 га виноградников. Но это не только производитель. У компании 15 розничных магазинов, два логистических центра, 16 ресторанов в городах России. Активно развивается и туристическое направление: шесть объектов гостиничного комплекса, а также семь типов яхт и катеров для экскурсий и прогулок гостей.

С учетом роста акций компании с начала года более чем на 70% и финансовых результатов за 1-е полугодие, в настоящий момент акции выглядит несколько перегретыми и здесь стоит дождаться коррекции.

Мал, да удал

Выход на фондовый рынок ООО "Истринская сыровня" с 3-летними облигациями и высокий интерес к ней инвесторов дает шанс менее крупным и более молодым, чем Абрау Дюрсо, винодельням на дополнительный поток инвестиций посредством выпуска ценных бумаг при условии:

• сохранения объема и темпов производства с тенденцией к увеличению;

• наличия стабильной цепочки поставок и устойчивой схемы сбыта;

• наличия туристического или событийного центра на территории винодельни.

При соблюдении всех этих условий, а также при наличии финансовой и законодательной поддержки со стороны государства в перспективе 5 лет мы можем ожидать выхода на фондовый рынок как минимум трех игроков из уже существующих.