Спасти команду любой ценой: Wink и more.tv представили тизер сериала "ФК "Родина" — премьера 12 октября

27.09.2023 12:06 Читали 17

Видеосервисы Wink и more.tv от "Ростелекома" представили тизер и постер 8-серийного комедийно-криминального проекта "ФК "Родина" (18+) с Романом Евдокимовым ("‎Фишер"‎, "‎Актрисы"‎), Александром Клюквиным ("Король и Шут", "Без правил") и Кристиной Бабушкиной ("Беспринципные", "Судьба по книге перемен"). Режиссер — Иван Плечев ("‎Солдаут"‎). Премьера состоится 12 октября 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production ("‎Трудные подростки"‎) при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Провинциальная футбольная команда "Родина" в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

Трейлер.

"‎‎"ФК Родина" — уникальный проект, настоящая комедия с элементами роуд-муви. Самыми запоминающимися для меня были ночные съемки в водоеме, который граничил с кладбищем. Сначала мы там плавали, а после взрывали лодку, и это был невероятный опыт. В целом, нам было очень легко работать благодаря режиссеру Ивану Плечеву и его особенному чувству юмора", — отметил актер Максим Белбородов.

"Это жанровая комедийная история, а в таких проектах очень важно доверять режиссеру, и мне повезло поработать с Иваном Плечевым. Редко встретишь таких собранных, рассудительных и знающих, что делать молодых режиссеров. На площадке было невероятно комфортно и спокойно, я очень рада, что присоединилась к команде молодых артистов и создателей сериала", — подчеркнула актриса Кристина Бабушкина.

Фото со съемок.