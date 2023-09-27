Спасти команду любой ценой: Wink и more.tv представили тизер сериала "ФК "Родина" — премьера 12 октября

Провинциальная футбольная команда "Родина" в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
""ФК Родина" — уникальный проект, настоящая комедия с элементами роуд-муви. Самыми запоминающимися для меня были ночные съемки в водоеме, который граничил с кладбищем. Сначала мы там плавали, а после взрывали лодку, и это был невероятный опыт. В целом, нам было очень легко работать благодаря режиссеру Ивану Плечеву и его особенному чувству юмора", — отметил актер Максим Белбородов.
"Это жанровая комедийная история, а в таких проектах очень важно доверять режиссеру, и мне повезло поработать с Иваном Плечевым. Редко встретишь таких собранных, рассудительных и знающих, что делать молодых режиссеров. На площадке было невероятно комфортно и спокойно, я очень рада, что присоединилась к команде молодых артистов и создателей сериала", — подчеркнула актриса Кристина Бабушкина.