Фёдор Добронравов против искусственного интеллекта — премьера сериала "Мастодонт" состоится в видеосервисе Wink 4 октября

25.09.2023 15:42 Читали 14

Премьера 12-серийной нецифровой комедии "Мастодонт" (12+) состоится 4 октября 2023 года в видеосервисе Wink от "Ростелекома2. Сегодня представлены новый трейлер и официальный постер сериала.

Создатели уверены, что Фёдор Добронравов, который сыграл главную роль в сериале, воплотил на экране нового народного героя эпохи всеобщей цифровизации. В проекте также снимались Елена Яковлева, Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев и другие. Сериал создан кинокомпанией "Эволюшн Пикчерс" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Трейлер опубликован на Youtube.

Виктор Молодцов (Фёдор Добронравов) — одинокий вдовец, чиновник старой закалки из мэрии Зауральска, который не признает современные технологии. Неожиданно он узнает, что в столице у него есть взрослая дочь и она возглавляет… один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик (Ольга Медынич) очень уверенная, жесткая и прогрессивная, на ты с ИТ.

Молодцов через связи находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство, бросает всё и едет в Москву, чтобы разобраться, действительно ли это его дочь и, если да, — завоевать ее доверие. На этом пути ему предстоит выучить много новых слов, разобраться, что такое искусственный интеллект и познать смарт-технологии.

Появление нового сотрудника в возрасте ("В отделе кадров говорили, что сорок лет" — "А, это они про стаж") вызывает всеобщие недоумение и недовольство. Но Молодцов не пасует перед сложностями — у него есть уникальные нецифровые способности, которые помогают ему выстраивать отношения с людьми.

Сериал "Мастодонт" — прежде всего история про отношения: в семье, в коллективе, между разными поколениями и даже с роботами. В череде комедийных и лирических перипетий Виктор Петрович проходит множество испытаний на пути сближения с дочерью. При этом он погружается в цифровой мир, где оказывается, что его коммуникационные навыки прекрасно сочетаются с информационно-коммуникационными технологиями. Даже Василиса (она — робот), которая живет вместе с Виктором Петровичем в квартире его московского друга, попадает под обаяние провинциального чиновника и становится более человечной.

"Виктор Молодцов привык все делать сам, не ждать помощи от других и всегда готов помочь. А в Москве люди привыкли, что помощники — это Алиса или другие сервисы. Это наш герой тоже постигнет, но и сам для многих станет наставником. В течение сериала мы будем наблюдать не только за тем, как "апгрейдится" герой, но и как меняются ценности окружающих его людей", — отметил режиссер и продюсер Стас Довжик.

Фото со съемок доступно по ссылке.

Премьера первых двух эпизодов "Мастодонта" состоится в видеосервисе Wink 4 октября, далее каждую неделю по средам будут выходить две новых серии.

О сериале "Мастодонт" (12+)

В ролях: Фёдор Добронравов, Ольга Медынич, Елена Яковлева, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырев, Ирина Безряднова, Марк Вдовин, Савелий Наумов, Ангелина Поплавская, Владимир Сарапульцев, Савелий Кудряшов, Маруся Щербаченко

Продюсеры: Георгий Малков, Станислав Довжик, Ульяна Шабельник

Режиссеры: Станислав Довжик, Марат Ким

Оператор-постановщик: Кирилл Голубев

Композитор: Ди Джей Грув