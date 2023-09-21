Второй игровой день Кубка президента ФБСО завершился победой "Самары" и проигрышем "Надежды"

21.09.2023 09:41 Читали 9

В среду, 20 сентября, в Самаре прошел второй игровой день Кубка президента ФБСО.

В среду, в первой встрече между собой соревновались команды "Надежда"-"УГМК". Результатом встречи стало поражение "Надежды" со счетом 79:52. Несмотря на хорошее начало команда не смогла удержать позиции и благодаря результативным броскам Шиловой и Косу "УГМК" оторвались на десятки очков.

В 19:00 на паркет вышли БК "Самарой" и "Ника-Лазулес". Вечер закончился весомой победой самарских девушек со счетом 78:62. Несмотря на то, что первые две четверти команды шли практически на равных, уже в третьей четверти "Самара" вырвалась вперед почти на 20 очков. Наиболее результативны в БК "Самара" были Полуянова, Кирильчук, Марченкова и Лира Маседу.

Уже в четверг, 21 сентября, в Самаре состоится третий и заключительный игровой день Кубка президента ФБСО. Игра между "Никой-Лазулес" и "Надеждой" состоится в 15.00, в 18.00 пройдёт встреча между "Самарой" и "УГМК".