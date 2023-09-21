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Биоинформатик, механизатор, изобретатель новых продуктов питания: самые перспективные профессии АПК

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Ежегодно население мира увеличивается более чем на 80 миллионов человек, постоянно растет спрос на продовольствие, соответственно, возрастает и необходимость в агроспециалистах. В преддверии Дня знаний эксперты платформы "Я в Агро" проанализировали тенденции спроса на специалистов различных профессий агропромышленного комплекса и составили прогноз тенденций на профессии будущего.

Российское сельское хозяйство выходит за рамки традиционной модели ведения бизнеса: появляются новые форматы, позволяющие оптимизировать процессы и сократить путь от фермера к потребителю, внедряются инновационные технологии, увеличивающие эффективность производства. Всё это ведет к увеличению спроса на агроспециалистов и к появлению профессий, которые раньше существовали только на страницах научно-фантастических книг.

По данным цифровой платформы по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве "Я в Агро" от Россельхозбанка за последний год число вакансий в агропромышленном комплексе увеличилось на 60%. При этом наибольший рост по количеству предложений от работодателей произошел по таким профессиям, как водитель (количество предложений увеличилось на 120%), тракторист (на 40%), агроном (на 47%) и технолог (на 38%). Основными причинами роста спроса на агровакансии являются активное развитие сектора, автоматизация и цифровая трансформацию отрасли.

Кроме того, сами соискатели проявляют всё больший интерес к построению карьеры в агросфере. Количество пользователей, ищущих работу в АПК, также возросло на 15% за последний год. Наиболее востребованными стали направления ветеринарии, животноводства и агрономии.

Каждое направление сельского хозяйства имеет свои отличительные черты развития и цифровизации, от которых зависят и особенности будущих профессий. Например, в связи с растущим трендом на более осознанное потребление имеющихся на планете ресурсов растет количество компании и стартапов, занимающихся производством растительных аналогов продуктов животного происхождения. В будущем ученые, исследующие новые способы производства мяса, молока, яиц и т. д., могли бы стать изобретателями и кардинально новых продуктов питания.

Похожий тренд можно обнаружить и в сфере селекции и генетики, которая становится все более оцифрованной. Многие исследователи уже сейчас опираются на анализ больших данных и математические модели, поэтому специалисты-биоинженеры, разбирающиеся одновременно в молекулярной биологии, генетике, математике и программировании, уже сейчас вносят большой вклад в развитие агроиндустрии.

Однако цифровизация и инновации меняют не только методы исследований, но и в первую очередь технику, которая работает в полях. Механизаторы — технические специалисты по сельскохозяйственному оборудованию в будущем будут использовать компьютеры для диагностики проблем и технического обслуживания, ремонта и изготовления деталей электрических систем сельхозтехники. Данные специалисты будут обладать не только навыками вождения крупной техники, но и обширными техническими познаниями в механике и ИИ.

"Агропромышленный комплекс — динамично развивающаяся сфера с большими успехами и перспективами в области технологий и знаний. С учетом инноваций и изменений мировых логистических цепочек продовольствия неудивительно, что структура спроса и предложения на трудовом рынке в сфере сельского хозяйства также претерпевает метаморфозы. Технологии в сельском хозяйстве уже сейчас достаточно наукоёмкие и требуют специальных знаний и подготовки, поэтому появление фантастических профессии будущего — это лишь вопрос времени", — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.  
Подробнее с самыми перспективными и востребованными агропрофессиями будущего можно ознакомиться в специальном дайджесте на платформе "Я в Агро".

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

 

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Новости

Назад. 21 сентября 2023
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