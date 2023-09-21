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ПСБ выдал первые онлайн-кредиты бизнесу по льготным ставкам в новых регионах

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ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в новых регионах и в дистанционном формате уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям.

В рамках специального кредитного продукта, разработанного ПСБ для малого и среднего бизнеса, зарегистрированного в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, банк предварительно одобрил кредитные решения по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий.

ПСБ, являясь одним из лидеров инновационного кредитования в России, выводит процесс выдачи финансирования малому и среднему бизнесу в новых регионах на принципиально новый высокотехнологичный уровень, предоставив предпринимателям возможность получить льготный кредит на поддержание и развитие своего дела дистанционно — не отрываясь от своих дел и не расходуя время на посещение офиса банка.

Экспресс-финансирование по выгодным ставкам становится для бизнеса быстрым и удобным способом развивать свою деятельность. Банк уже сформировал предодобренные кредитные предложения для своих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в новых регионах, на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Если клиенты захотят воспользоваться этими кредитными предложениями, им достаточно будет дистанционно, в электронном виде подать заявку и предоставить всего один документ, а вся процедура — от подачи заявки до получения кредитных средств — займет не более часа.

Согласно условиям онлайн-кредитования по программе льготного финансирования МСП, в соответствии с постановлением Правительства № 888, в новых регионах лимит финансирования в рамках предодобренных банком кредитных предложений составляет 9 млн рублей, ставка при этом не превышает 10%. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП  в размере до 50% от суммы кредита.

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Новости

Назад. 21 сентября 2023
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