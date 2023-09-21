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Более 80 тысяч россиян оформили карты UnionPay с начала года

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С начала 2023 года РСХБ укрепил лидерскую позицию, выпустив 80 тысяч карт UnionPay и "Мир"-UnionPay, по которым было проведено почти 2 млн транзакций за рубежом на сумму свыше 36 млрд рублей.

Карты платежной системы UnionPay пользуются популярность не только за рубежом, но и в России. Бόльшая часть транзакций (более 80%) была произведена именно на территории нашей страны в таких категориях расходов, как выдача наличных, оплата в супермаркетах, специализированных продовольственных магазинах, аптеках и на АЗС.  

В 2023 году сумма транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, на 42% превысила сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом, доля количества зарубежных транзакций составила в 2021 году 0,6%, в 2022 году — 11%, а в этом году она достигла 18%.

Чаще всего россияне за рубежом использовали карты UnionPay в ОАЭ (30,3% операций), Тайланде (15%), Турции (14,7%), Италии (8,5%) и Испании (2,5%). Однако наибольшее количество средств россияне потратили в Италии (более 10 млрд руб.), ОАЭ (9,5 млрд руб.) и Турции (3 млрд рублей). Основными категориями расходов за рубежом в отчетный период были выдача наличных, покупка одежды, а также оплата аренды.

"Карта UnionPay обладает широкими возможностями оплаты товаров и услуг как заграницей, так и в РФ, а Россельхозбанк является надёжным участником расчётной инфраструктуры этой платежной системы. Банк принимает активное участие в развитии новых дистанционных банковских технологий, повышая качество и уровень сервиса как для торгово-сервисных предприятий, так и для держателей карт Россельхозбанка", — прокомментировала Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.  

Оформить бесплатную дебетовую карту UnionPay или кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay можно в личном кабинете клиента в мобильном приложении и на сайте банка или в любом отделении РСХБ.
Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ) — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

 

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Новости

Назад. 21 сентября 2023
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