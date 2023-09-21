В Самарской области 35 человек сели за парты "Школы фермера"

В текущем году социально ориентированный проект, направленный на развитие АПК, создание рабочих мест и повышение уровня жизни на сельских территориях достиг новых высот — всего по России число студентов превысило 1000, а число одновременно задействованных регионов составило 32.
К слушателям профессиональных курсов с приветственным словом обратился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.
"Региональная система поддержки малых форм хозяйствования включает в себя не только предоставление грантов и субсидий. Большой пласт этой работы занимает информационно-консультационная поддержка на всех этапах становления фермерского хозяйства. Первая "Школа фермеров" стала дополнительным и эффективным стимулом для тех, кто только планировал стать сельским предпринимателем, и профессиональным подспорьем тем, кто уже связал свою жизнь с агробизнесом. Уверен, что и вам она принесет много полезной информации и откроет новые возможности для развития своего дела", — подчеркнул первый замминистра.
"Первый день прошёл отлично. Мы познакомились с вузом и его историей, с нашими преподавателями, и узнали как будет проходить учебный процесс. Я давно хотел развивать агротуризм и "Школа фермера" для меня — это уникальная возможность получить необходимые знания для дальнейший реализации своего проекта", — поделился первыми впечатлениями и ожиданиями предприниматель Александр Назаров
"Старт обучения второго потока "Школы фермера" — свидетельство нашего плодотворного сотрудничества с Россельхозбанком. Мы сообща работаем над тем, чтобы фермеры нашего региона имели доступ к современным образовательным программам и были обеспечены поддержкой. Обучение в "Школе фермера" востребовано и интересно нашим слушателям, и мы готовы поддерживать и развивать этот интерес и дальше", — отметил ректор Самарского ГАУ Сергей Машков
"Школа фермера" — это совместный проект Министерства сельского хозяйства, Россельхозбанка и аграрных вузов. Особенность обучения — в интенсивности. Начав курс в сентябре, уже в декабре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы установленного образца — и затем можно приступать к претворению замыслов в жизнь.
За 3 месяца слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.
"Школа фермера от Россельхозбанка — это новые знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести ваше фермерское хозяйство на новый уровень. И мы надеемся, что усвоенные здесь программы помогут фермерам запустить новые, интересные и прибыльные проекты", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Впервые "Школа фермера" открылась в сентябре 2020 года. За предыдущие 7 потоков "Школа фермера" подготовила свыше 4300 аграриев, которые уже меняют к лучшему сельское хозяйство, создают рабочие места и повышают престиж сельских территорий. С учётом двух новых регионов 8-го потока — Якутии и Сахалинской области — общее число охваченных проектом субъектов страны вырастет до 58.