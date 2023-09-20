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"Ростелеком" подключил к интернету частный сектор Самары

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"Ростелеком" построил оптику в малоэтажных районах Самары. Около 700 семей, проживающих в границах улиц Ново-Вокзальной, Черемшанской, проспектов Кирова и Карла Маркса, а также в поселке Яблонька Приволжского микрорайона получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам. Теперь домашняя сеть выдержит любую нагрузку и большое количество подключенных к ней гаджетов.

"Скорость доступа по медным линиям связи, которая вызывала восхищение в конце прошлого века, сегодня стала неприемлемой. Чтобы дать жителям частных домов возможность пользоваться всеми цифровыми услугами, компания меняет устаревшую инфраструктуру на оптику. Это довольно дорогая технология, поэтому проведение новых линий идет поэтапно. Начали мы с микрорайонов с высокой плотностью застройки", - говорит Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком".

Доступ к интернету обеспечен по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть). Линия связи заводится непосредственно в дом. Жители частного сектора одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: высокоскоростной интернет, видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов, видеонаблюдение для обеспечения безопасности, готовые решения для умного дома.

"Я живу в частном секторе Приволжского микрорайона. Рядом многоэтажные дома, в которых всегда был отличный интернет, а у нас скорости едва хватало на то, чтобы просматривать фотографии и сайты, - рассказывает Марина Скорик. - Наконец-то современные услуги стали доступны и нашей семье. Теперь дочка сможет перейти на дистанционный режим работы и присматривать за детьми после школы. А я стала поклонницей Wink, составила себе план просмотра фильмов до конца года".

Жителям частного сектора доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.

С начала года "Ростелеком" обеспечил доступом в интернет по гигабитной сети около 15 тысяч семей, проживающих в Самарской области. К январю 2024-го их количество увеличится до 23 тысяч.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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Назад. 20 сентября 2023
"Ростелеком" подключил к интернету частный сектор Самары
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