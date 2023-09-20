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ВЭФ: кредитный портфель в аквакультуре, переработке и логистике РХК превысил 160 млрд рублей — РСХБ

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Рентабельность компаний рыбохозяйственного комплекса России достигает 30-40%, что делает отрасль чрезвычайно привлекательной для инвестиций. С 2018 года общий кредитный портфель РХК увеличился почти в 4 раза и достиг 400 млрд рублей. О поддержке отрасли и перспективных направления для наращивания инвестиций рассказала на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Рыболовство и рыбопереработка характеризуются очень высокой рентабельностью — в диапазоне 30-40%, и это настолько привлекательный показатель, что, по словам Ирины Жачкиной, в РХК "заплывают" инвесторы даже из совсем непрофильных отраслей, например, металлургии и добычи полезных ископаемых.

Одним из мощных стимулов стали инвестиционные квоты. За последние 5 лет объём инвестиций в основной капитал РХК вырос почти втрое и в 2022 году перешагнул за отметку 80 млрд рублей. Ирина Жачкина сообщила, что рост инвестиций по итогам первого полугодия 2023 года составил 10% год к году, и это опережает темпы по экономике в целом (+7,2%).

"В целом кредитный портфель РХК с 2018 года вырос практически в 4 раза и составляет сегодня порядка 400 млрд рублей. Помимо инвестиционных квот, мы видим значительный потенциал в финансировании строительства перерабатывающих компаний, логистической инфраструктуры для доставки продукции из регионов добычи до мест переработки и потребления. По нашим оценкам, кредитный портфель компаний, относящихся к аквакультуре, переработке водных биоресурсов, осуществляющих логистику, превышает 160 млрд рублей. Большинство этих компаний развивают проекты за рамками инвестиционных квот. Безусловно, мы готовы участвовать в реализации данных проектов", — сказала Ирина Жачкина.

Также РСХБ готов поддерживать начинания компаний по переработке и внутренней логистике рыбы и аквакультуры, добытой в отдаленных районах промысла.

В июне Россельхозбанк объявил о разработке стратегии поддержки рыбохозяйственного комплекса (РХК). В фокусе внимания закладка 30 краболовных судов и 30 иных объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке. В результате реализации комплексной программы поддержки кредитный портфель Россельхозбанка в РХК по итогам 2025 года увеличится в 3,3 раза.

"Наша задача — не только генерировать прибыль, но и содействовать развитию регионов и созданию рабочих мест. Ведь это помогает сокращать отток людей, что очень чувствительно для Дальнего Востока. Поэтому мы очень радуемся, когда к нам приходят, например, камчатские рыбаки и приносят инвестпроекты по развитию береговой переработки или инфраструктуры. Значит, люди связывают своё будущее с этим прекрасным регионом", — подытожила Ирина Жачкина.   

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Назад. 20 сентября 2023
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