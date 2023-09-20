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Курс на Африку: с начала 2023 года экспорт России в страны Африки увеличился в стоимостном выражении на 91%

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В преддверии международного Саммита Россия-Африка эксперты Россельхозбанка проанализировали структуру рынка сельхозпродукции между двумя сторонами, особенности экспорта и импорта. Согласно полученным данным, с января по июнь 2023 года экспорт продукции российского АПК в стоимостном выражении увеличился на 91% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о повышенном спросе жителей африканского континента на российскую сельхозпродукцию.

Доля стран Африки в общем объеме поставок России на внешние рынки осталась стабильной на уровне последних лет и достигла 12% на фоне значительного роста самих объемов экспорта АПК (41,6 млрд долл. (+12% к 2021 и +36% к 2020). Лидерами — потребителями среди стран Африки в структуре экспорта продукции АПК России в стоимостном выражении в 2022 года стали Египет и Алжир (более 60% от общего объема поставок в страны Африки). По итогам 2022 года экспорт сельхозпродукции из России в страны Африки продолжил рост в денежном выражении и достиг 4,7 млрд долл. (+9% к 2021; +17% к 2020).

В топ-5 стран Африки-потребителей продукции российского АПК в стоимостном выражении вошли:
    • Египет — 47,4% от общего объёма экспорта продукции АПК России в страны Африки (5 835,5 тыс. тонн или 2 221,4 млн долл. США);
    • Алжир — 14,9% (1 513,0 тыс. тонн или 698,6 млн долл. США);
    • Ливия — 10,5% (1 549,2 тыс. тонн или 493,8 млн долл. США);
    • Судан — 9,0% (1 164,9 тыс. тонн или 419,4 млн долл. США);
    • Кения — 3,9% (556,1 тыс. тонн или 181,8 млн долл. США).

"Россия прошла большой путь для обеспечения собственного продовольственного суверенитета, в том числе за счет создания эффективной системы финансирования агрохолдингов и фермерских хозяйств. Этим опытом мы готовы делиться с нашими африканскими коллегами. Африка — перспективный партнер России в АПК. Мы видим повышенный спрос африканского рынка на российскую сельхозпродукцию — это подтверждают последние данные экспорта отечественной агропродукции на континент. РСХБ как основа финансовой поддержки АПК России готов оказать всестороннюю помощь — как финансовую, так и консультационную — российским аграриям, поставляющим свою продукцию на рынок стран Африки", — подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Традиционно основной объем экспорта в страны Африки приходится на зерновые и растительные масла >80% и >10% в 2022 году соответственно. Основными сельскохозяйственными товарными позициями из России на территорию стран Африки в стоимостном выражении в 2022 году стали пшеница (75,7%), масло соевое (9,7%), масло подсолнечное (6,7%), ячмень (3,3%) и рыба мороженая (1,0%).

Импорт России из стран Африки в общем объёме российского импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил 5,4% в 2022 году. Основными товарными позициями в структуре импорта России из стран Африки в 2022 году стали апельсины свежие и сушёные (14%), картофель (10,6%), какао-бобы (7,4%), какао-паста (7,3%), мандарины (5,5%).

В январе - мае 2023 года импорт России из стран Африки увеличился в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счёт увеличения объёмов поставок какао-бобов, клюквы, черники и прочих ягод рода vaccinium (свежих), прочих цитрусовых плодов свежих и сушёных, какао-пасты.

Основными поставщиками среди стран Африки в структуре импорта продукции АПК России в стоимостном выражении в 2022 года стали:
    • Египет — 37,2% от общего объёма импорта продукции АПК России из стран Африки (898,8 тыс. тонн или 688,9 млн долл. США);
    • ЮАР — 21% (305,2 тыс. тонн или 389,3 млн долл. США);
    • Кот-дʼИвуар — 11,5% (66,9 тыс. тонн или 212,9 млн долл. США);
    • Марокко — 10,3% (175,1 тыс. тонн или 191,1 млн долл. США);
    • Кения — 6,6% (35,5 тыс. тонн или 122,8 млн долл. США).

По итогам 1-го полугодия 2023 года Египет и Алжир сохраняют лидерство среди африканских стран по потреблению российской продукции и единственные из стран Африки входят в топ-10 импортеров российской продукции АПК. Объем отгрузок в Египет — 1,5 млрд долл., в Алжир — 0, 44 млрд долл., при этом на топ-10 приходится 68% российского экспорта АПК за 6 месяцев 2023 года. Общий объем российского экспорта АПК за 6 мес. 2023 года достиг 22,3 млрд. долл. (+18,6% к 6 мес. 2022). За первое полугодие 2023 года поставки в Египет и Алжир увеличились на 79,4% к аналогичному периоду 2022 года).

Ожидается, что на фоне прогнозируемого роста населения Африки, спрос на сельхозпродукцию будет также кратно увеличиваться в течение ближайших 3 лет. Потенциал сохраняется у мяса, в том числе индейки, рыбы и кондитерских изделий.

АО "Россельхозбанк" — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Назад. 20 сентября 2023
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