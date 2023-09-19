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ЕДГ-2023: система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила почти 1 млн часов трансляций

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"Ростелеком" подвел итоги проекта по видеонаблюдению за единым днем голосования (ЕДГ), который прошел в 30 регионах России. 15,3 тыс. современных IP-камер, установленных в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК), обеспечили безупречное качество видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов. Всего благодаря системе видеонаблюдения "Ростелекома" было получено 917 343 часов трансляций.

На каждом избирательном участке специалисты "Ростелекома" установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения камер с широким углом обзора попадали рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования.

Трансляция с камер видеонаблюдения велась на специальный служебный портал "Наш выбор онлайн" с первого дня голосования и до завершения всех избирательных процедур — ввода данных и составления протоколов об итогах голосования. Доступ к служебному порталу получили участники избирательного процесса, определенные ЦИК России — всего 13,7 тыс. человек. Архив видеозаписей будет храниться на портале в течение трех месяцев.

Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей были задействованы собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи "Ростелекома" и семь распределенных центров обработки данных с новейшими системами защиты от хакерских атак.

"Технические средства контроля за ходом выборов и подсчета голосов, которые организовал "Ростелеком", обеспечили прозрачность и легитимность процесса голосования. Наша компания в очередной раз продемонстрировала безупречное качество онлайн-трансляции, система стабильно отработала, отразив многочисленные кибератаки. Также будет обеспечена полная сохранность видеозаписей в течение положенного срока. Одновременно с подведением итогов выборов мы уже начали готовить систему видеонаблюдения к выборам президента в марте 2024 года. Богатый опыт "Ростелекома" в организации проектов национального масштаба позволяет нам рассчитывать, что и в следующем году система видеонаблюдения выполнит задачу на отлично", — подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

В период выборов более трех тысяч технических специалистов компании круглосуточно следили за работой оборудования, вели техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивали его защиту. Для их эффективной координации и оперативного реагирования на внештатные ситуации была организована бесперебойная 72-часовая видеоконференция федерального масштаба на платформе видео-конференц-связи (ВКС) TrueConf. Она объединила всех дежурных сотрудников "Ростелекома" и позволила им непрерывно оставаться на связи в течение трех дней голосования.

В качестве основной ВКС-платформы был использован TrueConf Server, который оптимизирован для отказоустойчивой и бесперебойной работы даже на слабых каналах связи. Кроме того, часть сотрудников компании подключалась к конференции, используя российские аппаратные ВКС-терминалы TrueConf Group, которые позволили им оставаться на конференции без разрыва связи на протяжении всего времени.

Для объединения всех использующихся для подключения аппаратных ВКС-терминалов был задействован классический ВКС-сервер TrueConf MCU. Таким образом организация и управление всем процессом видеонаблюдения осуществлялась с помощью отечественных технологий и продуктов, входящих в реестр отечественного программного обеспечения.

"Весь процесс координации между специалистами, реализовавшими проект, осуществлялся с применением отечественных технологий в течение трех суток в непрерывном режиме. Это еще раз подчеркивает высокий уровень мастерства российских инженеров, а также надежность отечественных ИТ-продуктов для решения любых поставленных задач", — отметил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

Для поддержки пользователей служебного портала "Наш выбор онлайн" была организована бесплатная горячая линия, сервисную поддержку которой обеспечивал "Ростелеком Контакт-центр". Всего за время работы сервиса поступило 486 обращений. Работа горячей линии поддержки продолжится на время хранения видеозаписей.

"Контакт-центр Ростелекома" не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, прошли специальное обучение и оперативно решали возникающие вопросы. В этом году для удобства операторов и получения максимально быстрых и полноценных ответов были задействованы самые современные цифровые решения, в том числе система управления знаниями собственной разработки, которая позволяет моментально получить доступ к информации в одном окне", — сказал генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

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Новости

Назад. 19 сентября 2023
ЕДГ-2023: система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила почти 1 млн часов трансляций
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