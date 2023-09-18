В новом свете: группа компаний "Сόлар" представила результаты масштабной трансформации

18.09.2023 16:00 Читали 3

Группа компаний "Сόлар" (ранее "РТК-Солар"), ведущий поставщик комплексных решений кибербезопасности, презентовала обновленный бренд и планы по развитию на рынке кибербезопасности. Среди главных изменений — создание автономных подразделений по работе с коммерческими и государственными заказчиками, каждое из которых будет функционировать под собственным брендом, запуск центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, формирование системы доменов экспертизы и дополнение продуктового предложения услугой управленческого консалтинга.

Последние несколько лет стали поворотными для сферы кибербезопасности. Колоссальные темпы развития цифровизации, резкий рост количества кибератак и прекращение работы большинства иностранных поставщиков СЗИ в России заставили заказчиков иначе взглянуть на ценность кибербезопасности, а отечественных вендоров — быстро адаптироваться к работе в новых условиях. В то же время за счет этих факторов рынок за короткий период смог стать более зрелым. И группа компаний "Солар" в этом не исключение.

За 8 лет существования на рынке компания прошла большой путь от технологического стартапа до ведущего игрока отрасли. Ее выручка росла быстрее доходов российского рынка кибербезопасности и на конец 2022 года составила 14,4 млрд рублей. Сегодня команда "Солар" — это более 1 800 экспертов кибербезопасности. Под защитой — свыше 850 организаций: системы госуправления, крупнейшая в России телеком-инфраструктура, объекты КИИ. Одной из важнейших задач является обеспечение безопасности портала Госуслуг, и в том числе цифровых данных 100 млн граждан.

"Мы вместе с клиентами прошли через горнило кибератак последних полутора лет, закалились и получили совершенно другой опыт. Обеспечивая безопасность главных "магнитов" для киберпреступников, в реальном бою изучили в деталях тактики, мотивации хакеров. Эти огромные массивы данных, агрегированная экспертиза, сформированные знания и навыки команды являются сегодня главным конкурентным преимуществом "Солара".

Настал момент, когда количество должно перейти в качество. Накопленный потенциал, энергия и силы команды должны выйти на новый уровень, поэтому компания сейчас находится в большом процессе бизнес-трансформации. Мы переходим на зрелую управленческую модель: запускаем самостоятельные структуры по работе с коммерческими и государственными заказчиками, создаем фабрику технологий, инвестируя в разработку собственных продуктов, запускаем центр исследований киберугроз Solar 4RAYS. Двигаясь навстречу клиенту, формируем клиентоцентричный подход во взаимодействии, создаем комплексный подход в обеспечении киберустойчивости организаций.

Современная информационная безопасность должна быть динамической, своевременно подстраивающейся к изменениям ландшафта угроз и соответствующей целям и задачам бизнеса. Это система, которая требует грамотного проектирования и контроля в процессе строительства. "Солар" накопил ценный опыт работы в роли вендора, интегратора и сервис-провайдера, и сегодня готов взять на себя роль Архитектора комплексной кибербезопасности.

Мы намерены увеличить свою долю на растущем рынке информационной безопасности, опережая его темпы роста и помогая своим клиентам в построении киберустойчивых организаций. Этим целям будет служить и происходящая трансформация", — отметил Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК "Солар".