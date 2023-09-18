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Хабиб Нурмагомедов — один из главных героев документального сериала "Большая битва" от Wink Originals

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Всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет одним из главных героев 8-серийного документального проекта об ММА "Большая Битва" (16+). Производством сериала занимаются "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Цифровая премьера первых эпизодов сериала состоится 22 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink.

В прошлом году "Студия Видеопрокат" ("Балет", "Актрисы", "Псих") объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления стал документальный сериал "Большая битва", шоураннером которого выступает Сергей Бондарчук.

Трейлер

В документальном сериале также принимают участие многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам и мастер спорта Фёдор Емельяненко, чемпион ACB Юсуф Раисов, чемпион UFC Пётр Ян, чемпион Bellator Александр Шлеменко, многократная чемпионка мира Марина Мохнаткина и другие.

Характер-постеры

"Я думаю, что простой зритель на самом деле имеет не совсем правильное представление об ММА и о его героях, поэтому и нужно стараться показывать любой проект, любую деятельность со всех сторон, особенно изнутри", — сказал чемпион Bellator Александр Шлеменко.

"В основном зритель конечно же видит только публичные результаты спортсменов с арены — кто выиграл, кто проиграл, и, как правило, победителей всегда встречают с триумфом. А вот другую сторону медали, как, например, ситуацию после поражения, не видит никто. Я думаю, что "Большая Битва" поможет зрителям узнать настоящий путь, который проделывает каждый боец, чтобы выйти на арену", — отметила семикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, семикратная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России Марина Мохнаткина. Кстати, на первом Фестивале документального контента стриминговых платформ Originals+ Doc Марина Мохнаткина победила в номинации "Оригинальная героиня".

"На мой взгляд, всегда интересно узнать, что происходит за кулисами в той сфере, о которой ты мало знаешь. К примеру, когда ты находишься в октагоне и напротив находится не менее сильный соперник, ты должен обладать просто запредельной уверенностью, и, я не сомневаюсь, — любой спортсмен может это подтвердить", — прокомментировал чемпион ACB в полулегком весе Юсуф Раисов.

ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) — важный для России вид спорта. С конца 90-х годов наши спортсмены побеждают в международных турнирах и становятся лидерами топовых промоушенов. Олег Тактаров, Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян и Ислам Махачев — каждый внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств, но никогда и никто из них откровенно не рассказывал о том, чего стоит победа в ММА. Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Пот и кровь профессиональных бойцов — их путь к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты. Как за два десятилетия ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом. Истории легендарных тренеров и школ — как растили будущих чемпионов, обратная сторона боев — что скрывают менеджеры и промоушены и какой ценой бойцы получают свое признание. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку?

Официальный постер

О сериале "Большая битва"

Производство: "Студия Видеопрокат", "НМГ Студия" и Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Видеосервис: Wink

Премьера: 22 сентября 2023 года

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселёв, Александр Косарим, Антон Володькин, Захар Чавкин

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Бондарчук, Максим Рыбаков

Исполнительный продюсер: Ната Шагирова

Линейный продюсер: Полина Торшилова

Шоураннер: Сергей Бондарчук

Креативный продюсер: Алексей Киселёв

Режиссер-постановщик: Михаил Дворжецкий

Сценарий: Алексей Сафонов

Оператор-постановщик: Даниил Кононов

Режиссер монтажа: Ульяна Лабутина

Координация производства: Наринэ Калеян, Юлия Волович

PR: Art Pictures Motion, Kisa Communications

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