ВСК: по итогам туристического сезона основная доля ЧП с россиянами на зарубежных курортах пришлась на Турцию

Летом 2023 года число обращений россиян по страхованию путешествующих из-за рубежа выросло на 14%. При этом география поездок в этом году значительно сократилась — на 36%. Количество страховых случаев, зафиксированных в странах еврозоны, по оценкам ВСК, снизилось в 20 раз.
Турция остается лидером в антирейтинге самых опасных стран для туристов — 44% происшествий летом 2023 года. На втором месте Египет — 33%, на третьем — Абхазия, 7%. Реже всего обращения в ВСК поступали от путешествующих в страны ближайшего зарубежья (Азербайджан, Узбекистан, Армения, Беларусь), а также в ОАЭ.
В Турции лидерами по числу происшествий в этом году стала Аланья (34% обращений) и Кемер (24%). Самым безопасным местом для отдыха среди популярных у россиян городов стала Анталия (менее 5% обращений).
Самыми распространенными причинами обращений за медицинской помощью во время путешествий в этом году стали:
- Проблемы с ЖКТ — диарея, тошнота, рвота, кишечные инфекции, острый гастроэнтерит (26%)
- Отит (8%)
- Травмы, включая переломы (7,8%)
В целом, проблемы с ЖКТ — частая проблема для всех пляжных курортов. Египет в этом году стал лидером по переломам — 59% подобных случаев. Турции же досталось лидерство по укусам животных и насекомых, а также ожогам медуз — 59% аналогичных обращений.