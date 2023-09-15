ВСК: по итогам туристического сезона основная доля ЧП с россиянами на зарубежных курортах пришлась на Турцию

15.09.2023 15:53 Читали 18

Аналитики Страхового Дома ВСК подвели итоги летнего отпускного сезона 2023 года. Так, наибольшее число страховых случаев традиционно пришлось на Турцию.

Летом 2023 года число обращений россиян по страхованию путешествующих из-за рубежа выросло на 14%. При этом география поездок в этом году значительно сократилась — на 36%. Количество страховых случаев, зафиксированных в странах еврозоны, по оценкам ВСК, снизилось в 20 раз.

Турция остается лидером в антирейтинге самых опасных стран для туристов — 44% происшествий летом 2023 года. На втором месте Египет — 33%, на третьем — Абхазия, 7%. Реже всего обращения в ВСК поступали от путешествующих в страны ближайшего зарубежья (Азербайджан, Узбекистан, Армения, Беларусь), а также в ОАЭ.

В Турции лидерами по числу происшествий в этом году стала Аланья (34% обращений) и Кемер (24%). Самым безопасным местом для отдыха среди популярных у россиян городов стала Анталия (менее 5% обращений).

Самыми распространенными причинами обращений за медицинской помощью во время путешествий в этом году стали:

Проблемы с ЖКТ — диарея, тошнота, рвота, кишечные инфекции, острый гастроэнтерит (26%)

Отит (8%)

Травмы, включая переломы (7,8%)

В целом, проблемы с ЖКТ — частая проблема для всех пляжных курортов. Египет в этом году стал лидером по переломам — 59% подобных случаев. Турции же досталось лидерство по укусам животных и насекомых, а также ожогам медуз — 59% аналогичных обращений.