Жители Южного города жалуются на проблемы с общественным транспортом

15.09.2023 14:37 Читали 11

Активно развивающийся микрорайон-пригород Самары Южный город испытывает проблемы с общественным транспортом. На это обращают внимание местные жители, подписывающие петиции с жалобами.

Южный город связывают с Самарой три маршрута общественного транспорта, из которых только одна маршрутка под номером 141 направляется в центр города. И по понятным причинам этот маршрут является одним из самых востребованных. Как правило маршрутки забиты под завязку и оставляют не уместившихся пассажиров ждать приезда следующего рейса.

"Каждое утро для меня — это отдельная мука. Добраться до работы я могу только на 141-й маршрутке, но утром туда не проломиться в прямом смысле. Транспорт настолько загружен, что лезть уже просто некуда. Из-за этого мне приходится вставать ни свет ни заря и идти на остановку, откуда микроавтобус только начинает свой путь. Идти далековато, но выбора уже просто нет. Проблему вроде пытались решить, стали пускать больше рейсов, но ситуация сильно не изменилась", — рассказала одна из местных жительниц.

В вечернее время ситуация повторяется — теперь уже перегружен транспорт, направляющийся в Южный город. Многие маршрутки просто проезжают остановки.

Автор: Луханина Карина