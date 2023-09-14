В Тольятти задержаны двое подозреваемых в похищении человека

Злоумышленники потребовали от мужчины написать расписку о долге в 4 млн руб., после чего освободили. Через некоторое время потерпевший обратился в правоохранительные органы.
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по пп. "а, в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности, места возможного нахождения и задержали 38-летнего жителя Ставропольского района и 31-летнего жителя Тольятти.
Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.