"Крылья Советов" арендовали полузащитника ЦСКА Егора Ушакова

14.09.2023 16:46 Читали 11

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков будет выступать за "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона 2023/24, сообщает самарский клуб. При этом "Крылья" имеют право выкупа футболиста.

Ушаков начинал свою карьеру в молодежной команде московского "Торпедо". В 2020 г. он перешел в молодежку ЦСКА, а в апреле 2022 г. дебютировал за основную команду армейцев. На его счету 13 матчей за ЦСКА, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Также Егор Ушаков вызывался в национальные команды U-18, U-21. Перед сезоном 2023/24 находился на просмотре в "Крыльях" - сыграл в товарищеском матче против "Нефтехимика" и забил гол.

"Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться о его переходе в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он еще во время сборов доказал, что ему подходит тот футбол, в который играют "Крылья". Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке - это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы "Крыльям Советов", - отметил спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.